Мессі офіційно став гравцем «Інтер Маямі»

Аргентинська зірка футболу Ліонель Мессі продовжить кар'єру в Major League Soccer

Аргентинський нападник Ліонель Мессі офіційно представлений як гравець «Інтера Маямі». Аргентинець отримав рекордний контракт. Про це повідомляє футбольний клуб «Інтер Маямі».

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Мессі приєднався до «Інтера Маямі» на правах вільного агента. У червні сплив термін дії його контракту з футбольним клубом «ПСЖ», за який він виступав протягом двох останніх років.

Відомо, що 36-річний аргентинець гратиме за американську команду під 10-м номером.

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Раніше повідомлялось, що аргентинська зірка отримає рекордний контракт в історії Major League Soccer (МЛС). Зарплатня Мессі складатиме понад €50 мільйонів на рік. Також футболіст матиме відсоток від контракту з Apple.

Нагадаємо, футбольний клуб із Саудівської Аравії «Аль-Хіляль» запропонував Мессі контракт на €1,2 мільярда.

До слова, після того, як капітан збірної Аргентини з футболу Ліонель Мессі був нагороджений званням «Найкращий гравець ФІФА», він вирішив віддячити колегам футбольної команди Аргентини, яка стала переможцем Чемпіонату світу з футболу. Ліонель Мессі подарував їм iPhone14 Pro з покриттям із 24-каратного золота.