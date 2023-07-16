Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Мессі офіційно став гравцем «Інтер Маямі»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Мессі офіційно став гравцем «Інтер Маямі»
36-річний аргентинець гратиме за американську команду під 10-м номером
фото: футбольний клуб «Інтер Маямі»

Аргентинська зірка футболу Ліонель Мессі продовжить кар'єру в Major League Soccer

Аргентинський нападник Ліонель Мессі офіційно представлений як гравець «Інтера Маямі». Аргентинець отримав рекордний контракт. Про це повідомляє футбольний клуб «Інтер Маямі».

Мессі приєднався до «Інтера Маямі» на правах вільного агента. У червні сплив термін дії його контракту з футбольним клубом «ПСЖ», за який він виступав протягом двох останніх років.

Відомо, що 36-річний аргентинець гратиме за американську команду під 10-м номером.

Раніше повідомлялось, що аргентинська зірка отримає рекордний контракт в історії Major League Soccer (МЛС). Зарплатня Мессі складатиме понад €50 мільйонів на рік. Також футболіст матиме відсоток від контракту з Apple.

Нагадаємо, футбольний клуб із Саудівської Аравії «Аль-Хіляль» запропонував Мессі контракт на €1,2 мільярда.

До слова, після того, як капітан збірної Аргентини з футболу Ліонель Мессі був нагороджений званням «Найкращий гравець ФІФА», він вирішив віддячити колегам футбольної команди Аргентини, яка стала переможцем Чемпіонату світу з футболу. Ліонель Мессі подарував їм iPhone14 Pro з покриттям із 24-каратного золота.

Читайте також: Тріумф України на Вімблдоні: який гонорар отримала Людмила Кіченок
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт Ліонель Мессі навколофутбол

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В обов’язки Фоззі як волонтера входить розливати антисептик у пляшечки і розкладати його по аптечках
Фоззі: Усе більше схиляюся до жорсткішої українізації Інтерв’ю
1 липня, 20:30
Соболенко почувалась жахливо через те, що її країна стала співучасником війни
Білоруська тенісистка, яка обіймалася з Лукашенком, зробила несподівану заяву про війну
16 червня, 14:48
Підпис ексвласника «Челсі» Абрамовича потрібний, щоб 2,3 млрд фунтів були надіслані Україні
Абрамович хоче, щоб гроші з продажу «Челсі» розподілили між Україною та Росією
18 червня, 12:58
У третьому матчі групи Україна зіграє з Іспанією
Молодіжна збірна України з футболу достроково вийшла в плей-офф Євро-2023
25 червня, 13:14
Українському футболісту, який загинув на війні, був лише 21 рік
На війні з російськими окупантами загинув 21-річний футболіст
27 червня, 09:02
Хокеїсту, який виявився російським агентом, загрожує до 10 років ув'язнення
Хокеїст під прикриттям: у Польщі затримано російського шпигуна
30 червня, 11:27
Футболіст Бені Макуана
«Справа не в расизмі»: фанати «Полісся» розкритикували клуб за підписання африканських гравців
11 липня, 13:25
Журналісти Bihus.info з'ясували, що фірма «Монблан», яка належить Сергієві Бубці працює на тимчасово окупованих територіях України
Бубка передав погрозу журналістам через розслідування про його сімейний бізнес
12 липня, 15:20
AC/DC заснований в 1973 році братами Малколм і Ангус Янгами
Зеленський назвав гурт, під який любить тренувати м'язи
7 липня, 18:37

Новини

Мессі офіційно став гравцем «Інтер Маямі»
Мессі офіційно став гравцем «Інтер Маямі»
Тріумф України на Вімблдоні: який гонорар отримала Людмила Кіченок
Тріумф України на Вімблдоні: який гонорар отримала Людмила Кіченок
Стала відома переможниця Вімблдона
Стала відома переможниця Вімблдона
Іменитий спортсмен зізнався, що хоче балотуватися в президенти України
Іменитий спортсмен зізнався, що хоче балотуватися в президенти України
Історична перемога для України. Людмила Кіченок виграла Вімблдон
Історична перемога для України. Людмила Кіченок виграла Вімблдон
Олімпіада-2024. Стало відомо, чи запросить МОК Росію та Білорусь
Олімпіада-2024. Стало відомо, чи запросить МОК Росію та Білорусь

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Балістична ракета Кім Чен Ина, якою він погрожував США, впала біля берегів Росії
11K
Гундяєв заступився за митрополита Павла
7306
Джонні Депп та російська пропаганда. Українці вкотре потрапили у пастку
6213
Окупаційна влада визнала: Путін зірвав туристичний сезон
5967
Історичний візит: перша леді Республіки Корея вразила українців зовнішнім виглядом
5887
Інтерв'ю Залужного, яке наробило галасу. Нагадуємо головні тези

Новини

Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
Вчора, 06:42
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
14 липня, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
12 липня, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
11 липня, 16:00

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту