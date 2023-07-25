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Дебютний матч Мессі за «Інтер Маямі» встановив рекорд на телебаченні США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Дебютний матч Мессі за «Інтер Маямі» встановив рекорд на телебаченні США
Мессі провів свій перший матч з «Інтер Маямі» проти «Крус Асуль»
фото з відкритих джерел

Показник перевершив середню кількість переглядів матчів фінальної серії сезону 2021/22 НБА між «Бостоном» та «Голден Стейт» (12,4 млн)

21 липня футболіст Ліонель Мессі провів свій перший матч з «Інтер Маямі» – гру першого туру групового етапу Leagues Cup проти «Крус Асуль» (2:1), в якій аргентинець забив переможний м'яч ударом зі штрафного на 90+4 хвилині.

За інформацією TyC Sports, кількість телеглядачів, що дивилися цей матч на американському телебаченні, стала рекордною в історії футбольних трансляцій країни – 12,5 млн.

Зазначається, що цей показник перевершив середню кількість переглядів матчів фінальної серії сезону 2021/22 Національної баскетбольної асоціації між «Бостоном» та «Голден Стейт» (12,4 млн).

Найпопулярнішою подією в історії телебачення США залишається Супербоул-2023. Телеаудиторія матчу «Канзас-Сіті» – «Філадельфія» сягнула позначки 115 млн осіб.

Нагадаємо, у матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій (ЛК) УЄФА «Сент-Патрікс Атлетік» (Ірландія) – «Дюделанж» (Люксембург) глядачі стали свідками неймовірного автогола у виконанні воротаря гостей Дідьє Депре. Напередодні стали відомі потенційні суперники «Динамо» та «Ворскли» у 3-му раунді відбору ЛК.

До слова, в польському місті Гданськ завершився турнір Ліги націй з волейболу 2023 року серед чоловіків. У фіналі господарі майданчика зустрічалися із збірною США.

Теги: спорт Ліонель Мессі навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ телебачення

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