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Українки здобули чотири нагороди на чемпіонаті Європи з боротьби

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Українки здобули чотири нагороди на чемпіонаті Європи з боротьби
Оксана Лівач у фіналі вагової категорії до 50 кг впевнено перемогла Евін Демірхан з Туреччини – 8:0

Наші дівчата вдало стартували на континентальній першості

Чотири медалі здобули українки у перший день фіналів жіночої боротьби на чемпіонаті Європи у Братиславі (Словаччина). Про це повідомляє «Главком».

Оксана Лівач у фіналі вагової категорії до 50 кг впевнено перемогла Евін Демірхан з Туреччини – 8:0 і вдруге в кар'єрі стала чемпіонкою Європи. Перше золото континентальної першості Оксана здобула шість років тому.

Другу золоту нагороду принесла Україні Анастасія Алпєєва. У фіналі вагової категорії до 76 кг вона була сильнішою за бронзову призерку Олімпіади-2020 Ясемін Адар з Туреччини – 6:0. Це перший фінал Анастасії на дорослому Євро. В її колекції є також золото молодіжного та юніорського чемпіонатів Європи.

Олександра Хоменець виборола бронзу у вазі до 55 кг. У сутичці за третє місце вона здолала ще одну представницю Туреччини Тубу Демір – 6:2.

Також бронзову медаль поклала до скарбнички збірної України Аліна Філіпович у ваговій категорії до 59 кг. 19-річна українка була сильнішою за Еріку Богнар з Угорщини – 3:2.

Нагадаємо, United World Wrestling (Міжнародна федерація боротьби) допустила до чемпіонату Європи з боротьби росіянку Дінару Кудаєву.

9 травня 2024 року українські захисники ліквідували окупанта та батька Кудаєвої Закі Саліхова. Російська борчиня розміщувала в Instagram фото свого батька зі зброєю та у військовій формі. Також у дописі в Instagram вона прохала підписників вшанувати її батька-окупанта як «героя».

Такі дії Кудаєвої суперечать вимогам Міжнародного олімпійського комітету щодо «нейтрального» статусу спортсменів з РФ. Однак, проросійська Міжнародна федерація боротьби продовжує допускати її до змагань.

Дінара Кудаєва на чемпіонаті Європи буде боротися у ваговій категорії до 65 кг. Україну у цій ваговій категорії буде представляти срібна призерка Олімпіади у Парижі Ірина Коляденко.

У 2022 році на початку російського повномасштабного вторгнення Ірина опинилася в окупації в Ірпені. Залишити місто вона змогла лише наприкінці березня. Також внаслідок обстрілу була зруйнована квартира Коляденко в Ірпені, яку вона отримала після здобуття бронзи в Токіо.

Теги: жіноча боротьба чемпіонат Європи

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