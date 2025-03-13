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Україна готується до ключових матчів за вихід на Євро-2026 з гандболу: у якому стані збірна

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Україна готується до ключових матчів за вихід на Євро-2026 з гандболу: у якому стані збірна
Українцям варто бути особливо уважними на старті протистояння з Косово

Обидва поєдинки другого вікна відбору Україна проведе проти Косово

Збірна України з гандболу готується до другого вікна відбору на чемпіонат Європи-2026. Третій матч у кваліфікації «синьо-жовті» проведуть проти збірної Косово. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Підопічні Вадима Бражника стартували у кваліфікації на Євро-2026 з гандболу у листопаді 2024-го, коли провела два матчі: у першому турі мінімально поступилася Нідерландам (39:40), а у другому обіграла Фарерські острови (35:32)

Обидва поєдинки другого вікна відбору «синьо-жовті» проведуть проти Косово: зіграють 13 і 16 березня.

Підготовку до старту другої фази кваліфікації на Євро-2026 прокоментував тренер збірної України з гандболу Вадим Бражник.

Він розповів, що збірна підходить до центральних матчів з Косово на фоні втрат у команді: відносно листопадової заявки до складу не потрапили Дмитро Редькін та Данило Савчук.

«Не всі готові грати. Це Редькін, був хворий, тягнули до останнього і не одужав. Так само захворів Савчук. Вони залишилися вдома. Замінити за день гравців у нинішній ситуації складно, тому у нас є 14 гравців. Переїзд тяжкий, довелося летіти, їхати на автобусі. Але все окей. Настрій бойовий, бажання багато», – сказав Бражник.

Тренер також оцінив збірну Косово як головного суперника для збірної України у відборі. За словами Володимира, команді варто бути особливо уважними на старті протистояння.

«Косово мають шанс потрапити на Євро – розуміємо, яка ситуація в групах. Розраховую на складний початок. Вони грають доволі брудно, не грубо, а саме брудно. Свої трибуни – ви розумієте, що таке грати на Балканах, — буде складно. Але ми готові, морально підготувалися. У нас є клас, я впевнений, що ми сильніше. Дуже залежить від початку гри, ми не повинні підлаштовуватися під них, а грати у свою гру», – заявив тренер.

Заявка збірної України з гандболу

Воротарі: Терехов Антон, Комок Геннадій

Польові гравці: Котюк Ярослав, Акіменко Андрій, Близнюк Ілля, Денисов Захар, Артеменко Дмитро, Скиба Ігор, Тільте Олександр, Турченко Ігор, Онуфрієнко Олександр, Донцов Владислав, Бурзак Іван, Міноцький Тарас

Турнірна таблиця в групі України

  1. Нідерланди – 4 очки (3 матчі), 105:104 (різниця голів)
  2. Фарерські острови – 3 (3), 96:88
  3. Україна – 2 (2), 74:72
  4. Косово – 1 (2), 54:65

Після завершення шести турів у разі рівності очок ключовий додатковий показник – очні результати.

Теги: гандбол чемпіонат Європи

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