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Україна здобула перемогу у відборі на Євро-2026 з гандболу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Україна здобула перемогу у відборі на Євро-2026 з гандболу
Збірна України з гандболу
фото: ФГУ

Це найбільша перемога за шість років у відборі гандбольного Євро-2026

Збірна України здобула впевнену перемогу над Косовом у четвертому турі кваліфікації чоловічого чемпіонату Європи-2026 з гандболу. Поєдинок, що відбувся у литовській Клайпеді, завершився з рахунком 36:25 на користь «синьо-жовтих». Про це повідомляє «Главком».

Перед перемогою українці поступилися косовцям у третьому турі з мінімальною різницею – 30:31, опинившись на останньому місці групи. Однак у повторній зустрічі команда Вадима Бражника взяла реванш.

Україна захопила ініціативу від стартових хвилин, швидко відірвавшись на шість м'ячів – 9:3. До перерви відрив зріс до 10 голів (18:8). У другому таймі українці продовжили домінувати й завершили матч із перевагою в 11 м'ячів. Це найрозгромніша перемога на офіційному рівні для збірної з квітня 2019 року, коли були обіграні Фарерські острови (30:19).

Найкращим бомбардиром матчу став півсередній Ігор Турченко, який забив 10 голів. Воротар Антон Терехов відзначився 18 сейвами (ефективність – 41,86%).

Після цього успіху збірна України піднялася на друге місце у відбірковій групі, випередивши Косово та Нідерланди за кращою різницею забитих і пропущених м’ячів. Наступний матч українці проведуть 8 травня проти нідерландців.

Турнірна таблиця (після 4 турів):

  • Фарерські острови – 5 очок (+9)
  • Україна – 4 очки (+12)
  • Нідерланди – 4 очки (0)
  • Косово – 2 очки (-21)

За підсумками групового раунду на Євро-2026 вийдуть дві найкращі команди кожної групи, а також чотири збірні, що посядуть найвищі місця серед третіх команд у рейтингу.

Нагадаємо, на стадіоні Олімпіко в Римі 16 березня відбувся матч 29-го туру Серії А 2024/25 між командами Рома і Кальярі. Гра завершилася з рахунком 1:0 на користь вовків, інформує «Главком».

Єдиний гол на 62-й хвилині забив український форвард Артем Довбик. Для українця цей м'яч став 10-м у поточному сезоні чемпіонату Італії.

Довбик провів 72 хвилини і був замінений на Ельдора Шомуродова.

Теги: спорт перемога Ігор Турченко Косово українці Збірна України Нідерланди чемпіонат Європи

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