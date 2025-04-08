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Став відомий склад збірної України на Чемпіонат Європи з важкої атлетики

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Став відомий склад збірної України на Чемпіонат Європи з важкої атлетики
Світлана Москвіна (Самуляк) є чемпіонкою Європи-2024 у ривку

Євро-2025 з важкої атлетики пройде з 13-го по 21 квітня у молдовському Кишиневі

Збірна України визначилась зі складом на чемпіонат Європи-2025 з важкої атлетики. Заявку національної команди опублікували на офіційному сайті Міжнародної федерації важкої атлетики.

Євро-2025 з важкої атлетики пройде з 13-го по 21 квітня у молдовському Кишиневі. Загалом на турнірі розіграють по 10 комплектів нагород у змаганнях чоловіків та жінок.

До складу збірної України на турнір у Молдові увійшли 17 важкоатлетів. До заявки чоловічої команди потрапили дев'ять спортсменів, а до жіночої – вісім.

Що відомо про склад збірної України

У континентальній першості жіноча збірна України змагатиметься за участі лідерок команди, за винятком абсолютної чемпіонки Євро-2024 Каміли Конотоп. Важкоатлетка пропустить змагання через травму, якої зазнала під час Олімпіади-2024.

Натомість на чемпіонаті змагатимуться чемпіонка Європи-2024 у ривку Світлана Москвіна (Самуляк) у вазі до 64 кг, срібна призерка у поштовху і багатоборстві у вазі до 87 кг Анастасія Манєвська та бронзова призерка у ривку у вазі понад 87 кг Валентина Кісіль.

Також до складу «синьо-жовтих» увійшли призерки минулорічного молодіжного Євро Ірина Домбровська та Віталія Филипів.

До складу чоловічої збірної увійшов срібний призер Євро-2024 Павло Заліпський, а Дмитро Вороновський візьме участь у чемпіонаті Європи у статусі бронзового медаліста у 2021-му та 2022 роках.

Також у складі національної команди абсолютний чемпіон світу-2022 U20 Богдан Гоза, а також призери Євро-2024 U23: Євгеній Янцевич (три «срібла» у вазі до 102 кг) та Владислав Прилипко (дві «бронзи» у поштовху та двоборстві у ваговій категорії до 109 кг).

Склад збірної України на Євро-2025 з важкої атлетики

Жінки: Тетяна Буднікова (до 45 кг), Ольга Івженко (до 55 кг), Світлана Москвіна, Віталія Филипів (обидві – до 64 кг), Ірина Домбровська (до 76 кг) Анастасія Манєвська (до 87 кг), Валентина Кісіль, Христина Бородіна (обидві – понад 87 кг)

Чоловіки: Дмитро Вороновський (до 55 кг), Павло Заліпський, Андрій Ревко (обидва — до 61 кг), Дмитро Кондратюк (до 81 кг), Антон Сердюков (до 96 кг), Євгеній Янцевич (до 102 кг), Богдан Бурячек (до 109 кг), Богдан Гоза, Владислав Прилипко (обидва — понад 109 кг)

На попередньому чемпіонаті Європи у Софії збірна України здобула 17 нагород: чотири «великі» та 13 «малих». У медальному заліку за «малими» нагородами «синьо-жовті» стали п'ятими, а за «великими» розділили третє місце з Італією.

На Євро-2024 жіноча команда України виграла командний залік, набравши 654 бали. Чоловіча збірна посіла шосте місце (454 бали).

На рівні континентальної першості з важкої атлетики Україна виграла 134 медалі різного ґатунку: 48 золотих медалей, 46 срібних та 40 бронзових.

Нагадаємо, Таїсія Онофрійчук виграла дебютне «золото» етапу Кубка світу з художньої гімнастики

Джерело
Теги: важка атлетика чемпіонат Європи

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