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    Українська баскетболіста вдруге поспіль стала найціннішим гравцем Євроліги

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    Аліна Ягупова вдруге стала найсильнішою баскетболісткою Європи - Українська баскетболіста вдруге поспіль стала найціннішим гравцем Євроліги
    Аліна Ягупова вдруге стала найсильнішою баскетболісткою Європи
    Фото з відкритих джерел

    Аліну Ягупову визнали MVP найсильнішого клубного турніру континенту

    Капітан національної збірної з баскетболу Аліна Ягупова знову стала найціннішим гравцем сезону в Євролізі. Так визначило голосування, у якому брали участь тренери клубів Євроліги, представники ЗМІ та вболівальники. А усіх трьох групах опитаних Ягупова посіла перше місце.

    У цьому сезоні Євроліги українська баскетболістка приносить турецькому «Фенербахче», за який виступає, 20,6 очка, робить 7,6 підбирань, 4.4 передачі та 2.0 перехоплення. Ягупова є лідеркою турніру за рейтингом ефективності (РЕ 26.0).

    «Фенербахче» виграв групу В, в якій здобув 5 перемог в 6 матчах, а в чвертьфіналі за підсумком двох зустрічей пройшов інший турецький клуб «Галатасарай».

    У півфіналі турецький клуб Аліни зіграє проти російського УГМК. Фінал чотирьох проходитиме в Стамбулі, Туреччина.

    Також до першої символічної п'ятірки сезону Євроліги 2020/21 увійшли Кортні Вандерслут (УГМК, Росія), Геббі Вільямс («Шопрон», Угорщина), Кеті Лу Самуельсон («Авеніда», Іспанія) та Емма Міссеман (УГМК, Росія).

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    Теги: Аліна Ягупова Євроліга
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