Золота десятка України. Найкращі спортсмени 2020 року

Український спорт навіть під час пандемії дарував приводи для гордості

Рік, що минає, мав бути вельми насиченим на спортивні події. Головними мали стати Олімпійські ігри в Токіо і футбольний чемпіонат Європи. Однак пандемія коронавірусу почала ламати усі плани, починаючи з ранньої весни. Першим було скасовано Чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні, який мав відбутися в березні у китайському Нанкіні. Організатори перенесли змагання на невизначений термін та скасували всі без винятку старти.

Частково спортивне життя почало прокидатись після повного паралічу лише із серпня. Але навіть після послаблення карантинних обмежень у світі чимало запланованих змагань так і не відбулися.

Тому, звісно, у році, що минає, в спорті не було звичного різнобарв’я. Представники окремих видів не виходили на старти взагалі. Інші після безпрецедентно тривалої паузи не завжди встигали набрати оптимальну форму. Тому складанні підсумкового рейтингу найкращих атлетів «Главком» був обмежений у виборі. Та зрештою, відзначати тих, хто приносив Україні спортивну славу в надскладному коронавірусному році, особливо важливо.

Зазначимо, що в десятку «Главкома» не включена Марина Бех-Романчук, яку американський легкоатлетичний журнал Track & Field назвав найкращою стрибункою у довжину в світі за підсумками 2020-го. Марина у році що минає виграла два етапи «Діамантової ліги», при цьому в Досі (Катар) стрибнула на 6,91 метра. Цей результат став найкращим результатом сезону. До особистого рекорду Бех-Романчук забракло лише двох сантиметрів.

Олексій Новіков

стронґмен

Олексій Новіков (Фото: the-village.com.ua)

24-річний український богатир виграв у Брейдентоні (штат Флорида, США) турнір World Strongest Man 2020 і здобув офіційне звання «Найсильнішої людини планети». Олексій став наймолодшим переможцем змагань за останніх 36 років і другим чемпіоном з України після Василя Вірастюка, який тріумфував у 2004-му.

Для 24-річного Новікова виступ на WSM-2020 був другим у кар’єрі: у 2019 році він дебютував на змаганнях, але не зміг вийти у фінал. Тепер Олексій спершу пройшов груповий етап змагань, кваліфікувався у десятку найсильніших. Уже безпосередньо у фіналі, який складався з шести вправ, українець виявився найстабільнішим учасником: жодного разу не опустився нижче п’ятого місця. А в одній із дисциплін встановив світовий рекорд: у вправі з підняття штанги, українець зміг підкорити вагу 537,5 кг.

Семен Новіков

греко-римська боротьба

Семен Новіков (Фото: United World Wrestling)

22-річний харків’янин має мало шансів пробитися на Олімпіаду в Токіо з огляду на те, що його внутрішнім конкурентом у ваговій категорії до 87 кг є дворазовий чемпіон світу Жан Беленюк, а від країни на офіційних змаганнях може виступати лише один представник. Власне, на чемпіонат Європи до Рима в лютому Новіков, який досі двічі вигравав чемпіонати світу серед молоді до 23 років, якраз тому й потрапив, що Беленюк вирішив не розпорошувати сил і готуватися до Олімпіади. У той момент ще не було відомо, що Ігри у Токіо не відбудуться у 2020 році.

Відборовся на італійських килимах Семен вельми видовищно й результативно. Що найголовніше – на Євро він переміг практично всіх головних конкурентів Беленюка. Новіков здолав дворазового чемпіона світу Метегана Базара з Туреччини, непереможного на кадетсько-юніорському рівні росіянина Алєксандра Комарова й чемпіона Європи-2017 Віктора Льорінца з Угорщини. Всі сутички українець виграв за явної переваги. Виступив Семен настільки переконливо, що вдома навіть почали виникати дискусії щодо потреби контрольної сутички за поїздку на Олімпіаду між ним і Беленюком.

Але через пандемію спортивне житті зупинилося і далі балачок справа не пішла, а на початку грудня Новіков уже поїхав на індивідуальний Кубок світу в Белграді, де став третім, програвши лише чинному олімпійському чемпіонові Давітові Чакветадзе із РФ. У фіналі Ріо-2016 Давіт переміг Беленюка, зараз впорався з Новіковим. Проте поступившись 2:5, Семен не виглядав безнадійно, що дає сподівання на успішне протистояння з росіянином у майбутньому.

Ярослава Магучих

легка атлетика

Ярослава Магучих (Фото: AFP)

У 2019-му юна українка була одним із головних відкриттів у світовому спорті. Ярослава в 17 років і 226 днів стала наймолодшою переможницею етапу Діамантової ліги, а згодом ще й наймолодшою в історії атлеткою, яка стрибнула у висоту на два метри. А молодіжний світовий рекорд (2,04 м) і срібло чемпіонату світу-2019 спричинили справжній фурор: про Магучих заговорили як про спортсменку, здатну в майбутньому зазіхнути на повноцінний світовий рекорд болгарки Стефки Костадінової (2,09 м).

Зимову частину сезону-2020 Ярослава провела бездоганно, вигравши на українській і міжнародній арені сім стартів із семи, стала переможницею серії World Athletics Indoor Tour, причому на турнірі в німецькому Карлсруе побила світовий рекорд для молоді в приміщенні – 2,02 м. Правда, на жодному з них не виступала чинна олімпійська чемпіонка і чемпіонка світу Марія Ласіцкене із РФ, яка вочевидь буде головною претенденткою на золото в Токіо. Торік на світовій першості в Досі Магучих, продемонструвавши з росіянкою однаковий результат і програвши лише за кількістю спроб, показала, що боротися з Ласіцкене можна.

Однак обставини склалися так, що цьогоріч випробувати себе в цій боротьбі не вдалося. Олімпіади не було, літня частина сезону вийшла урізаною. В ній Ярослава виграла етапи Діамантової ліги в Стокгольмі і Монако, але тричі програла землячці Юлії Левченко в Римі, Дессау і Бидґощі.

Аліна Ягупова

баскетбол

Аліна Ягупова (Фото: ФБУ)

28-річна спортсменка з Дніпра отримала визнання, якого досі не сягала жодна українська баскетболістка. Аліна, яка в попередньому сезоні виступала за турецький клуб «Фенербахче» зі Стамбула, визнана найкориснішою гравчинею, MVP жіночої Євроліги-2019/2020, головного баскетбольного турніру Європи серед клубів.

Ягупова демонструвала видатні індивідуальні показники, набираючи в середньому за матч по 21,3 очка, роблячи по 5,7 підбирань, 5,5 передач, по два перехоплення, з реалізацією 50% кидків з гри і 43% триочкових влучань. «Фенербахче» відіграв регулярний чемпіонат Євроліги з 11 перемогами і трьома поразками.

З осені Аліна разом зі своєю подругою-українкою Людмилою Науменко знову виступає за інший турецький клуб «Чукурова». Наразі вона є лідером чемпіонату Туреччини за результативністю, кількістю передач і влучних три очкових кидків. Крім того, Ягупова є лідеркою збірної України і найперше саме завдяки її результативності команда здобула три перемоги у відбірній кампанії Євробаскету-2021.

Еліна Світоліна

теніс

Еліна Світоліна (Фото: svitolina.com)

У 2020-му одеситка знову змушена відтермінувати свою найбільшу мрію – перемогу в турнірі із серії Grand Slam. Цього разу зробити це Еліні було важче ще й тому, що Wimbledon у зв’язку з пандемією організатори скасували, а на US Open Світоліна вирішила не їхати сама. Гарні шанси на перемогу в українки були на Roland Garros, проте там Еліна у чвертьфіналі сенсаційно програла 131-й у світовому рейтингу Надії Подоросці з Аргентини, 23-річній спортсменці, найвищим досягненням якої на турнірах із серії Grand Slam досі було перше коло US Open-2016.

Поряд із тим, Світоліна має підстави для оптимізму. Вона наразі є однією з найстабільніших тенісисток сучасності. Після безтитульного 2019-го Еліна в 2020-му виграла свій 14-й і 15-й турніри в кар’єрі – у Монтерреї і Страсбурі й завершила рік на п’ятому місці. З десятки найкращих українка за підсумками сезону не випадає четвертий рік поспіль.

Ігор Радівілов

спортивна гімнастика

Ігор Радівілов (Фото: Reuters)

28-річний гімнаст здобув два золота і бронзу на чемпіонаті Європи, який відбувався у грудні в турецькому Мерсіні. Звісно, треба враховувати, що через пандемію в Туреччину не приїхали кілька провідних збірних на чолі з Росією, тому конкуренція була трохи нижчою, ніж зазвичай. Тим не менш, українці й найдосвідченіший у складі нашої команди Радівілов довели свій клас.

Почалося все з того, що Ігор разом із Петром Пахнюком, Владиславом Гриком, Романом Ващенком і Євгеном Юденковим вперше в історії української спортивної гімнастики виграли континентальне золото в командному багатоборстві. А потім бронзовий призер Олімпіади-2012 Радівілов здобув золоту медаль в опорному стрибку (14,933), а на кільцях посів третє місце (14,766). Для 28-річного спортсмена це європейське золото – друге особисте в кар’єрі. В 2013-му він перемагав у вправах на кільцях.

Олена Старикова

велотрек

Олена Старикова (Фото: 24.ua)

24-річна львів’янка на чемпіонаті Європи, який відбувався в болгарському Пловдіві, вперше в кар’єрі стала чемпіонкою Європи, а також здобула дві бронзи – в спринті і командному спринті разом із Любов’ю Басовою та Олександрою Логвинюк. Перемогла українка в кейріні, випередивши чешку Сару Канковську і Гелену Касас з Іспанії, які посіли друге і третє місця відповідно.

Загалом на цьому чемпіонаті українська збірна здобула шість нагород – золото, срібло і чотири бронзи. До Старикової українські майстрині велотреку не здобували медалей чемпіонату Європи чотири роки. У 2016-му в французькому Сен-Кантені в тому ж кейріні перемогла Любов Басова.I

Михайло Романчук

плавання

Михайло Романчук (Фото: Facebook)

Плавальних стартів у 2020-му було обмаль. Офіційні турніри певною мірою компенсували клубні змагання серії International Swimming League у Будапешті, де Романчук виступав у складі італійської команди Aqua Centurions. Запливи проводилися на «короткій» воді, тобто в басейнах довжиною 25 метрів, тоді як на Олімпіаді плавці змагаються на вдвічі довших доріжках. Виходячи з цього, важливі не стільки призові місця Романчука, скільки показані ним у Будапешті результати. А вони вельми достойні.

Михайло побив рекорд Європи на дистанції 800 метрів вільним стилем. Українець фінішував із часом 7 хвилин 25,73 секунди, і на 3,5 секунди випередив досягнення француза Янніка Аньєля, яке залишалося рекордним на континенті впродовж восьми років.

А до того Романчук двічі оновив рекорд України на 400-метрівці вільним стилем у 25-метровому басейні. Спершу він здолав дистанцію за 3.39,63, що було на 0,04 секунди краще, ніж його ж попередній рекорд, встановлений у 2016-му. А через десять днів Михайло на 0,7 секунди покращив і цей результат – 3.38,93.

Олег Плотницький

волейбол

Олег Плотницький (Фото: Volleyball.ua)

Капітан збірної України, який виступає за найкращий клуб італійської Суперліги «Перуджа», в році, що минає, здобув Суперкубок Італії. Цікаво, що саме зі здобуття цього трофею Олег розпочинав свої виступи за «Перуджу» восени 2019-го.

Насправді «Перуджа» могла в 2020-му виграти значно більше титулів, але не змогла довести до звершення розпочате. Через пандемію не були дограні ні італійська Суперліга, де команда Плотницького була фаворитом у боротьбі за чемпіонство, ні Ліга чемпіонів, де «Перуджа» дійшла до чвертьфіналу.

Проте з осені в європейському клубному волейболі стартували нова Ліга чемпіонів й італійська Суперліга-2020/2021. Плотницький залишається основним догравальником «Перуджі» поряд із поляком кубинського походження Вільфредо Леоном. У чемпіонаті Італії, де «Перуджа» лідирує, Олег набирає в середньому по 6,6 очка за матч. Його подача є для «Перуджі» одним із найефективніших засобів виведення побудов опонентів з ладу.

Юлія Ткач

жіноча боротьба

Юлія Ткач (Фото: НОК України)

Найвидатніша українська борчиня сучасності у 2020-му стала чотириразовою чемпіонкою Європи. В Римі (Італія) в фінальній сутичці (вагова категорія) до 62 кг львів’янка перемогла чинну чемпіонку світу Інну Тражукову із РФ. Перемогла втретє в кар’єрі. До того Юлія перемагала Тражукову на чемпіонатах Європи 2014-го і 2017 років. На шляху до фіналу Ткач здолала білоруску Вероніку Іванову і екс-українку Тетяну Омельченко, котра зараз представляє Азербайджан і виграла на цьому чемпіонаті бронзу.

Юлія Ткач – найтитулованіша з чинних українських борчинь. Окрім трьох титулів чемпіонки Європи вона була чемпіонкою світу-2014 і переможницею Європейських ігор-2019.

Іван Вербицький, «Главком»

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