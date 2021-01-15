«Барселона» з українцем Пустовим у складі обіграла в Москві ЦСКА

Каталонці наблизилися до москвичів на відстань однієї перемоги

Сьогодні, 15 січня, у Москві відбувся поєдинок лідерів баскетбольної Євроліги – місцевий ЦСКА, який після 19-ти турів очолював таблицю, приймав другу команду, іспанську «Барселону». «Синьо-гранатові» виграли матч з рахунком 88:75.

Найрезультативнішим у складі переможців став американський розігруючий Корі Гіґґінс, який набрав 25 очок і зробив 6 підбирань. 19 очок на рахунку іншого оборонця Алекса Абрінеса. Дуже корисно відіграв також грецький розігруючий «Барси» Нік Калатес, який приніс команді 13 очок, зробив 7 результативних передач і 6 підбирань.

Додамо, що лідер каталонців Нікола Міротіч цей матч пропускав.

13 хвилин провів на майданчику український форвард «Барселони» Артем Пустовий. За цей час він набрав два очки (забив один з двох кидків з гри), зробив два підбирання, один блок-шот, одне перехоплення і отримав три фоли.

У ЦСКА найкращим був американський розігруючий Майк Джеймс – 18 очок.

Після цієї перемоги «Барселона» наблизилася до ЦСКА на відстань однієї перемоги – 14 проти 15-ти. Третім іде мадридський «Реал» - 12 перемог і дві гри в запасі. Аналогічний показник у російського «Зеніта» із Санкт-Петербурга, який посідає четверте місце.