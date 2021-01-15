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    «Барселона» з українцем Пустовим у складі обіграла в Москві ЦСКА

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    Артем Пустовий зробив свій вклад у перемогу над ЦСКА - «Барселона» з українцем Пустовим у складі обіграла в Москві ЦСКА
    Артем Пустовий зробив свій вклад у перемогу над ЦСКА
    Світлина - Instagram Артема Пустового

    Каталонці наблизилися до москвичів на відстань однієї перемоги

    Сьогодні, 15 січня, у Москві відбувся поєдинок лідерів баскетбольної Євроліги – місцевий ЦСКА, який після 19-ти турів очолював таблицю, приймав другу команду, іспанську «Барселону». «Синьо-гранатові» виграли матч з рахунком 88:75.

    Найрезультативнішим у складі переможців став американський розігруючий Корі Гіґґінс, який набрав 25 очок і зробив 6 підбирань. 19 очок на рахунку іншого оборонця Алекса Абрінеса. Дуже корисно відіграв також грецький розігруючий «Барси» Нік Калатес, який приніс команді 13 очок, зробив 7 результативних передач і 6 підбирань.

    Додамо, що лідер каталонців Нікола Міротіч цей матч пропускав.

    13 хвилин провів на майданчику український форвард «Барселони» Артем Пустовий. За цей час він набрав два очки (забив один з двох кидків з гри), зробив два підбирання, один блок-шот, одне перехоплення і отримав три фоли.

    У ЦСКА найкращим був американський розігруючий Майк Джеймс – 18 очок.

    Після цієї перемоги «Барселона» наблизилася до ЦСКА на відстань однієї перемоги – 14 проти 15-ти. Третім іде мадридський «Реал» - 12 перемог і дві гри в запасі. Аналогічний показник у російського «Зеніта» із Санкт-Петербурга, який посідає четверте місце.

     Читайте також: Українець Пустовий повернувся до складу «Барселони» і забив 6 кидків з 7-ми
    Теги: баскетбол Артем Пустовий Євроліга БК ЦСКА (Москва) БК «Барселона» Корі Гіґґінс Алекс Абрінес Нік Калатес Нікола Міротіч Майк Джеймс
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