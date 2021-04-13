«Динамо» втратило ще одного футболіста перед грою з «Шахтарем»

Беньямін Вербич не грає з грудня минулого року

У центральному матчі чемпіонату України на поле не вийдуть Сидорчук та Вербич

Ще одна невтішна новина надійшла з лазарету київського «Динамо». За повідомленнями ЗМІ, в центральному матчі другого кола чемпіонату України між лідером турнірної таблиці і «Шахтарем» не зможе зіграти Беньямін Вербич. Словенський півзахисник, за деякими даними, форсував відновлення після отриманого ще минулого року ушкодження, і лише посилив травму. Причому настільки, що цього сезону він уже за «Динамо» не зіграє.

Також, нагадаємо проти «Шахтаря» не зіграє Сергій Сидорчук. Капітан «Динамо» отримав попередження в грі з «Дніпром-1», воно стало четвертим з початку сезону, що означає автоматичний пропуск наступної гри.

Під питанням і участь Віктора Циганкова. У минулому турі його не було навіть у заявці, хоча він уже тренувався в загальній групі.

Раніше стало відомо, що «Динамо» має намір повернути в Київ гравця «Вест Гема» й збірної України Андрія Ярмоленка.

За п’ять турів до фінішу чемпіонату «Динамо» випереджає «Шахтар» на 7 очок. Інтригу в боротьбі за перше місце може повернути перемога «гірників».