Технічно й амплітудно. Відео чемпіонських кидків і фінальної сутички Дарини Білодід на чемпіонаті світу-2019



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Дарина Білодід - 18-річна легенда світового дзюдо Judoka

18-річна українка продовжує вражати

Вчора в Токіо (Японія) 18-річна українка Дарина Білодід стала наймолодшою в історії дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо. Крім того, юна киянка, яку тренують мама Світлана Кузнєцова і тато Геннадій Білодід, стала першою дворазовою чемпіонкою планети в історії дзюдо українського.

Усіх своїх суперниць за ваговою категорією до 48 кг Дарина здолала надзвичайно видовищно: Катеріну Кошту з Португалії, Сарюну Цаджипову, яка виступала під стягом Міжнародної федерації дзюдо, іспанку Лауру Мартінес і монголку Уранцецеґ Мунхбат поклала достроково, на «іппон».

З тепер уже дворазовою віце-чемпіонкою світу Фуною Тонакі було складніше. Її Білодід перемогла за рахунок «ваза-арі».

Чемпіонат світу з дзюдо триватиме до завершення тижня.