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    Технічно й амплітудно. Відео чемпіонських кидків і фінальної сутички Дарини Білодід на чемпіонаті світу-2019

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    Дарина Білодід - 18-річна легенда світового дзюдо - Технічно й амплітудно. Відео чемпіонських кидків і фінальної сутички Дарини Білодід на чемпіонаті світу-2019
    Дарина Білодід - 18-річна легенда світового дзюдо
    Judoka

    18-річна українка продовжує вражати

    Вчора в Токіо (Японія) 18-річна українка Дарина Білодід стала наймолодшою в історії дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо. Крім того, юна киянка, яку тренують мама Світлана Кузнєцова і тато Геннадій Білодід, стала першою дворазовою чемпіонкою планети в історії дзюдо українського.

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    Усіх своїх суперниць за ваговою категорією до 48 кг Дарина здолала надзвичайно видовищно: Катеріну Кошту з Португалії, Сарюну Цаджипову, яка виступала під стягом Міжнародної федерації дзюдо, іспанку Лауру Мартінес і монголку Уранцецеґ Мунхбат поклала достроково, на «іппон».

    З тепер уже дворазовою віце-чемпіонкою світу Фуною Тонакі було складніше. Її Білодід перемогла за рахунок «ваза-арі».

    Чемпіонат світу з дзюдо триватиме до завершення тижня.

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    дзюдо Дарина Білодід Фуна Тонакі Світлана Кузнєцова Лаура Мартінес Геннадій Білодід
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