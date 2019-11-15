  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Український біатлоніст Дмитро Підручний вперше виступить у Різдвяній гонці

    • Розсилка
    Дмитра Підручного тішить нагода виступити у Різдвяній гонці - Український біатлоніст Дмитро Підручний вперше виступить у Різдвяній гонці
    Дмитра Підручного тішить нагода виступити у Різдвяній гонці
    Instagram Дмитра Підручного

    Дмитро виступатиме в дуету з землячкою з Тернополя Анастасією Меркушиною

    Український біатлоніст Дмитро Підручний, який наразі готується до старту сезону у Бейтостолені (Норвегія), розповів телеканалу UA:Перший про запрошення на Різдвяну гонку.

    «Про участь у змаганнях дізнався ще влітку, коли з командою були на зборах у Рупольдинґу. Очікував, що цьогоріч мене запросять. Під час чемпіонату Німеччини представник оргкомітету підійшов до тренера Юрая Санітри та запропонував мою кандидатуру для участі від нашої збірної. Представляти Україну на Різдвяній гонці престижно. Хочу спробувати свої сили на цих змаганнях».

    Зазначимо, що пара Дмитро Підручний/Анастасія Меркушина вперше стартуватиме у Різдвяній гонці. Конкуренцію українському тандему складуть досвідчені німецькі пари Ерік Лессер/Лаура Дальмайєр, Бенедікт Долль/Деніз Геррманн, а також італійська – Лукас Гофер/Доротея Вірер.

     Читайте також: Біатлоніст Сергій Седнєв: Мою кар’єру підірвала бронзова естафета чемпіонату світу
    біатлон Дмитро Підручний Анастасія Меркушина Юрай Санітра Деніз Геррманн Бенедикт Долль Доротея Вірер Лукас Гофер Лаура Дальмайєр Ерік Лессер Різдвяна гонка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ