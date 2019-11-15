Український біатлоніст Дмитро Підручний вперше виступить у Різдвяній гонці



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Дмитра Підручного тішить нагода виступити у Різдвяній гонці Instagram Дмитра Підручного

Дмитро виступатиме в дуету з землячкою з Тернополя Анастасією Меркушиною

Український біатлоніст Дмитро Підручний, який наразі готується до старту сезону у Бейтостолені (Норвегія), розповів телеканалу UA:Перший про запрошення на Різдвяну гонку.

«Про участь у змаганнях дізнався ще влітку, коли з командою були на зборах у Рупольдинґу. Очікував, що цьогоріч мене запросять. Під час чемпіонату Німеччини представник оргкомітету підійшов до тренера Юрая Санітри та запропонував мою кандидатуру для участі від нашої збірної. Представляти Україну на Різдвяній гонці престижно. Хочу спробувати свої сили на цих змаганнях».

Зазначимо, що пара Дмитро Підручний/Анастасія Меркушина вперше стартуватиме у Різдвяній гонці. Конкуренцію українському тандему складуть досвідчені німецькі пари Ерік Лессер/Лаура Дальмайєр, Бенедікт Долль/Деніз Геррманн, а також італійська – Лукас Гофер/Доротея Вірер.