  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Українська гімнастка Нікольченко у День радянської армії привітала зі святом своїх захисників

    У Влади Нікольченко сьогодні свято - Українська гімнастка Нікольченко у День радянської армії привітала зі святом своїх захисників
    У Влади Нікольченко сьогодні свято

    23 лютого у країні-агресорі Росії відзначається День захисника Вітчизни

    Українська гімнастка Влада Нікольченко сьогодні, 23 лютого, розмістила у своєму Instagram привітання зі святом.

    «Зі святом мої захисники», – написала українка та розмістила свої світлини з різними чоловіками.

    Варто зазначити, що 23 лютого у країні-агресорі Росії відзначається День захисника Вітчизни, також раніше цей день носив назву «День Радянської армії і Військово-морського флоту».

    В Україні ж День захисників і захисниць України відзначається 14 жовтня.

    Нікольченко Влада (нар. 9 грудня 2002, Харків) — українська гімнастка, що виступає в індивідуальній першості. З 2018 року лідер Збірної України.
    На своєму першому в кар‘єрі Чемпіонаті світу в Софії фінішувала 4 у багатоборстві. Є переможницею Фіналу Гран-прі 2018 та дворазовою володаркою Кубку світу у вправі з булавами.
    Призерка чемпіонату Європи та Європейських ігор
    Теги: Росія художня гімнастика Влада Нікольченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українська гімнастка Нікольченко у День радянської армії привітала зі святом своїх захисників