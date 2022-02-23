Українська гімнастка Нікольченко у День радянської армії привітала зі святом своїх захисників

У Влади Нікольченко сьогодні свято

23 лютого у країні-агресорі Росії відзначається День захисника Вітчизни

Українська гімнастка Влада Нікольченко сьогодні, 23 лютого, розмістила у своєму Instagram привітання зі святом.

«Зі святом мої захисники», – написала українка та розмістила свої світлини з різними чоловіками.

Варто зазначити, що 23 лютого у країні-агресорі Росії відзначається День захисника Вітчизни, також раніше цей день носив назву «День Радянської армії і Військово-морського флоту».

В Україні ж День захисників і захисниць України відзначається 14 жовтня.

Нікольченко Влада (нар. 9 грудня 2002, Харків) — українська гімнастка, що виступає в індивідуальній першості. З 2018 року лідер Збірної України.

На своєму першому в кар‘єрі Чемпіонаті світу в Софії фінішувала 4 у багатоборстві. Є переможницею Фіналу Гран-прі 2018 та дворазовою володаркою Кубку світу у вправі з булавами.

Призерка чемпіонату Європи та Європейських ігор