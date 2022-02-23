Українська гімнастка Нікольченко у День радянської армії привітала зі святом своїх захисників
У Влади Нікольченко сьогодні свято
23 лютого у країні-агресорі Росії відзначається День захисника Вітчизни
Українська гімнастка Влада Нікольченко сьогодні, 23 лютого, розмістила у своєму Instagram привітання зі святом.
«Зі святом мої захисники», – написала українка та розмістила свої світлини з різними чоловіками.
Варто зазначити, що 23 лютого у країні-агресорі Росії відзначається День захисника Вітчизни, також раніше цей день носив назву «День Радянської армії і Військово-морського флоту».
В Україні ж День захисників і захисниць України відзначається 14 жовтня.
Нікольченко Влада (нар. 9 грудня 2002, Харків) — українська гімнастка, що виступає в індивідуальній першості. З 2018 року лідер Збірної України.
На своєму першому в кар‘єрі Чемпіонаті світу в Софії фінішувала 4 у багатоборстві. Є переможницею Фіналу Гран-прі 2018 та дворазовою володаркою Кубку світу у вправі з булавами.
Призерка чемпіонату Європи та Європейських ігор