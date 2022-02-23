Через агресію до України російські багатії вже втратили $32 млрд – Bloomberg

До списку «збіднілих» потрапило 23 бізнесмени

Статки найбагатших російських бізнесменів від початку 2022 року скоротилися на $32 млрд через агресію по відношенню до України. Такі дані оприлюднило агентство Bloomberg.

До списку «збіднілих» потрапило 23 бізнесмени, а очолив їх член ради директорів «Сібура» та «Новатека» Геннадій Тимченко, чий статок у 2022 році скоротився майже на третину ($6,4 млрд).

Голова правління «Новатека» Леонід Міхельсон з початку року втратив $6,2 млрд, президент компанії Лукойл Вагіт Алекперов – $3,5 млрд.

Володимир Потанін, який очолює рейтинг Bloomberg Billionaires Index серед росіян, з початку року втратив $1,1 млрд.

Загальні статки російських мільярдерів, за даними агентства, наразі становлять $343 млрд. Наприкінці минулого року їхні загальні статки оцінювалися в $375 млрд.

Нагадаємо, Канада вводить нові санкції проти Росії через визнання нею псевдореспублік «ЛДНР». Санкції включають заборону канадцям на будь-які фінансові операції з ОРДЛО.

Як відомо, 22 лютого президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій у зв'язку з визнанням Росією «незалежності» фейкових утворень «ДНР» і «ЛНР». Міністерство фінансів США офіційно повідомило, що запроваджує санкції проти трьох російських чиновників, а також їхніх дітей. Усе – через причетність батьків до «корупційної політики», агресії РФ проти України, визнання «незалежності» «ЛДНР». 22 лютого на тлі ескалації з боку Москви ЄС погодив санкції, які «дуже боляче вдарять по РФ»: у списку – 321 депутат Думи.