Ліквідація даних: влада має план дій на випадок атаки Путіна на Київ

Українська влада розробила плани з відключення центральних систем в Києві і передачі копій даних на резервні позиції

У разі небезпеки будуть ліквідовані дані на серверах у столиці

Українська влада має сценарій знищення даних на серверах і перенесення конфіденційної інформації з Києва. Це буде зроблено, якщо російські війська атакують столицю, заявив заступник голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язок) України Віктор Жора, повідомляє Politico.

За його словами, навіть якщо Росія візьме під контроль урядові установи, то українська сторона «може переміщатися в нові місця, зберігати дані, видаляти дані і запобігати захопленню всіх цих даних».

Уряд України почав централізацію своїх комп'ютерних систем в 2014 році, після окупації Росією Криму, розповів Жора. За його словами, цей захід ускладнив проникнення в комп'ютери, де зберігаються секретні документи, докладні дані про населення і надаються такі послуги, як, наприклад, пенсійні виплати.

У разі вторгнення українські кіберкоманди отримають наказ «відключити доступ до цих облікових записів», додав Жора. Також українська влада розробила плани з відключення центральних систем в Києві і передачі копій даних на резервні позиції.

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».

Напередодні президент США Джо Байден попередив, що Путін збирається напасти на Київ з території Білорусі.

Сьогодні стало відомо, що Україна може закрити держкордон із Росією та Білоруссю: у Раді зареєстровано відповідну постанову.

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