Українська легкоатлетка Софія Яремчук отримала італійське громадянство

Питання щодо її виступів за збірну буде вирішуватися з юристами

Після забігу на 10 км на змаганнях Roma Riparte-Riparti Roma італійський сайт FIDAL Lazio повідомив, що переможниця Софія Яремчук отримала італійське громадянство. Проте прізвище уродженки Львівської області є серед стипендіантів Мінмолодьспоту Ураїни. Ситуацію легкоатлетка пояснила сайту відділення НОК України у Львівській області.

«Так, нещодавно я отримала італійське громадянство, – зізналася Софія Яремчук. – Ще до чемпіонату світу в Гдині я мріяла пробігти марафон за нормативом і потрапити в національну команду України. Але в кінці січня мені довелося зробити вибір. Це був непростий крок. Хочу зазначити, що я вже багато років тренуюся в Італії, тут живе моя мама.

Я ніколи не мала контракту з нашою національною збірною. Тільки після чемпіонату світу мені запропонували пів ставки з нового 2021 року, але тоді я вже прийняла рішення. Бо всі тренувальні збори за кордоном та підготовку до чемпіонату світу з напівмарафону я проводила за власні кошти і допомозі італійського клубу і тренера Фабіо Мартеллі.

Щодо виступів на змаганнях за Україну, поки не можу дати чіткої відповіді. Будемо розмовляти з юристами».

Софія Яремчук визнавалася найкращою легкоатлеткою України в листопаді 2019 року.