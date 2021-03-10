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    Українська легкоатлетка Софія Яремчук отримала італійське громадянство

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    Софія Яремчук змінила громадянство перед Іграми в Токіо - Українська легкоатлетка Софія Яремчук отримала італійське громадянство
    Софія Яремчук змінила громадянство перед Іграми в Токіо
    фото з вільних джерел

    Питання щодо її виступів за збірну буде вирішуватися з юристами

    Після забігу на 10 км на змаганнях Roma Riparte-Riparti Roma італійський сайт FIDAL Lazio повідомив, що переможниця Софія Яремчук отримала італійське громадянство. Проте прізвище уродженки Львівської області є серед стипендіантів Мінмолодьспоту Ураїни. Ситуацію легкоатлетка пояснила сайту відділення НОК України у Львівській області.

    «Так, нещодавно я отримала італійське громадянство, – зізналася Софія Яремчук. – Ще до чемпіонату світу в Гдині я мріяла пробігти марафон за нормативом і потрапити в національну команду України. Але в кінці січня мені довелося зробити вибір. Це був непростий крок. Хочу зазначити, що я вже багато років тренуюся в Італії, тут живе моя мама.

    Я ніколи не мала контракту з нашою національною збірною. Тільки після чемпіонату світу мені запропонували пів ставки з нового 2021 року, але тоді я вже прийняла рішення. Бо всі тренувальні збори за кордоном та підготовку до чемпіонату світу з напівмарафону я проводила за власні кошти і допомозі італійського клубу і тренера Фабіо Мартеллі.

    Щодо виступів на змаганнях за Україну, поки не можу дати чіткої відповіді. Будемо розмовляти з юристами».

    Софія Яремчук визнавалася найкращою легкоатлеткою України в листопаді 2019 року.

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      Теги: легка атлетика громадянство Софія Яремчук
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