Українські паралімпійці стали кращими на легкоатлетичному Мундіалі в умовах інформаційного вакууму



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Гімн України у Торуні

Українські паралімпійці вибороли 16 медалей на чемпіонаті світу в Торуні, але їх досягнення замовчується. Удар нанесено у спину

Національна паралімпійська збірна команда України з легкої атлетики серед спортсменів з порушеннями розумового та фізичного розвитку стала першою на чемпіонаті світу. Мундіаль приймав польській Торунь.

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«Українські паралімпійці вибороли 16 медалей, серед яких 10 золотих, 5 срібних, 1 бронзова. Всі спортсмени національної збірної повернулися в Україну з високими нагородами, 7 спортсменів з 10 вибороли золоті медалі, з них 5 - мультимедалісти», - йдеться в повідомленні Національного комітету спорту інвалідів України.

Найкраще від української команди виступили: Даниліна Людмила (4 золоті та 1 срібна медалі) та Шуляр Юлія (4 золоті медалі).

Нажаль, про унікальні успіхи українських спортсменів дізналися одиниці. Є в цьому провина й самого Національного комітету спорту інвалідів України. Він створив умови для перемог спортсменів, але полінувався нормально про ці звитяги розповісти – скупе повідомлення у соцмережах дозволяє лише здогадуватись про характер тих вікторій.

Не краща й ситуація й на офіційному сайті – попри те, що чемпіонат завершився минулих вихідних – на ресурсі подається сухий перелік спортсменів і дисциплін – без результатів й будь-якої мінімальної інформації, яка вважається нормальною в світі ЗМІ.

Джерело: Reuters