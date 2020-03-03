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    Українські паралімпійці стали кращими на легкоатлетичному Мундіалі в умовах інформаційного вакууму

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    Гімн України у Торуні - Українські паралімпійці стали кращими на легкоатлетичному Мундіалі в умовах інформаційного вакууму
    Гімн України у Торуні

    Українські паралімпійці вибороли 16 медалей на чемпіонаті світу в Торуні, але їх досягнення замовчується. Удар нанесено у спину

    Національна паралімпійська збірна команда України з легкої атлетики серед спортсменів з порушеннями розумового та фізичного розвитку стала першою на чемпіонаті світу. Мундіаль приймав польській Торунь.

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    «Українські паралімпійці вибороли 16 медалей, серед яких 10 золотих, 5 срібних, 1 бронзова. Всі спортсмени національної збірної повернулися в Україну з високими нагородами, 7 спортсменів з 10 вибороли золоті медалі, з них 5 - мультимедалісти», - йдеться в повідомленні Національного комітету спорту інвалідів України.

     Найкраще від української команди виступили: Даниліна Людмила (4 золоті та 1 срібна медалі) та Шуляр Юлія (4 золоті медалі).

    Нажаль, про унікальні успіхи українських спортсменів дізналися одиниці. Є в цьому провина й самого Національного комітету спорту інвалідів України. Він створив умови для перемог спортсменів, але полінувався нормально про ці звитяги розповісти – скупе повідомлення у соцмережах дозволяє лише здогадуватись про характер тих вікторій.

    Не краща й ситуація й на офіційному сайті – попри те, що чемпіонат завершився минулих вихідних – на ресурсі подається сухий перелік спортсменів і дисциплін – без результатів й будь-якої  мінімальної інформації, яка вважається нормальною в світі ЗМІ.

    Джерело: Reuters

    легка атлетика
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