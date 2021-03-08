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    Українські спортсменки, які виступали на чемпіонаті Європи, захворіли на коронавірус

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    Три українські спортсменки, які виступали на чемпіонаті Європи, захворіли на коронавірус - Українські спортсменки, які виступали на чемпіонаті Європи, захворіли на коронавірус
    Три українські спортсменки, які виступали на чемпіонаті Європи, захворіли на коронавірус
    Фото - instagram.com/1kateryna_klymiuk1

    Позитивні тести здали Аліна Логвиненко, Анна Рижикова і Катерина Климюк

    У трьох представниць збірної України з легкої атлетики, які виступали на чемпіонаті Європи в польському Торуні, виявлений коронавірус

    Про це повідомляє видання XSport.

    Позитивні тести здали Аліна Логвиненко, Анна Рижикова і Катерина Климюк. Вчора, 7 березня, Климюк та Рижикова бігли естафету 4х400 метрів.

    Спортсменки повинні були повернутися в Україну сьогодні, 8 березня, але вирушили на ізоляцію в Польщі.

    Разом з хворими на ізоляцію вирушила українська спринтерка Вікторія Ратникова, яка жила разом з Климюк.

    Нагадаємо, тріумфально для України завершився Чемпіонат Європи 2021 з легкої атлетики в закритих приміщеннях, який проходив в Торуні (Польща).

    Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла золото у секторі для стрибків у висоту, їй підкорилася позначка в 2,00 метра.

    Другою також стала українка Ірина Геращенко, яка стрибнула на 1,98.

    Раніше Марина Бех-Романчук виграла золоту медаль для України в стрибках в довжину.

    До слова, юна українка Магучіх визнана найкращою легкоатлеткою Європи в січні.

    Теги: Анна Рижикова Аліна Логвиненко Катерина Климюк коронавірус
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