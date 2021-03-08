Українські спортсменки, які виступали на чемпіонаті Європи, захворіли на коронавірус
Позитивні тести здали Аліна Логвиненко, Анна Рижикова і Катерина Климюк
Про це повідомляє видання XSport.
Позитивні тести здали Аліна Логвиненко, Анна Рижикова і Катерина Климюк. Вчора, 7 березня, Климюк та Рижикова бігли естафету 4х400 метрів.
Спортсменки повинні були повернутися в Україну сьогодні, 8 березня, але вирушили на ізоляцію в Польщі.
Разом з хворими на ізоляцію вирушила українська спринтерка Вікторія Ратникова, яка жила разом з Климюк.
Нагадаємо, тріумфально для України завершився Чемпіонат Європи 2021 з легкої атлетики в закритих приміщеннях, який проходив в Торуні (Польща).
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла золото у секторі для стрибків у висоту, їй підкорилася позначка в 2,00 метра.
Другою також стала українка Ірина Геращенко, яка стрибнула на 1,98.
Раніше Марина Бех-Романчук виграла золоту медаль для України в стрибках в довжину.
До слова, юна українка Магучіх визнана найкращою легкоатлеткою Європи в січні.