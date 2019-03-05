Марина Бех-Романчук: неймовірні фото молодої зірки української легкої атлетики



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марина Бех-Романчук

Українська красуня - одна з найперспективніших представниць стрибків у довжину

Марина Бех-Романчук виграла бронзову медаль зі стрибків у довжину на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в закритих приміщеннях, який напередодні завершився в Ґлазґо (Шотландія).

Почавши змагання з двох заступів, Марина у четвертій спробі показала результат 6,84 метри, який вивів її на третю сходинку.

Українська легкоатлетка Марина Бех народилася в 1995 році в селі Морозів Хмельницької області. З юних років дівчина почала займатися спортом, зараз талановиту спортсменку знають як одну з найперспективніших представниць стрибків у довжину.

У 2016 році Марина представляла нашу країну на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро, де з результатом 6,55 м змогла потрапити топ-12 найсильніших атлетів світу в цьому виді спорту.

Одружена з плавцем Михайлом Романчуком.