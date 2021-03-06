Найкращий результат сезону: українка стала чемпіонкою Європи з легкої атлетики

Марина Бех-Романчук завершила свої виступи на чемпіонаті Європи з переможним результатом 6,92 метри

Марина Бех-Романчук завершила свої виступи на чемпіонаті Європи з переможним результатом 6,92 метри

Марина Бех-Романчук двічі перевершила свій особистий рекорд сезону і стала чемпіонкою Європи

У польському місті Торунь завершився фінал чемпіонату Європи зі легкої атлетики у приміщенні. Кращою на турнірі стала українка Марина Бех-Романчук.

З шести спроб наша легкоатлетка завершила чотири, йдеться на сайті european-athletics.

Українка поступалося перед останньою спробою представниці Німеччини Малаіці Міамбо, однак завдяки останньому стрибку в довжину вона перевершила результат німкені, стрибнувши на 6,92 м. Німкеня свою кращу спробу на 6,88 поліпшити не змогла.

Таким чином, Бех-Романчук двічі перевершила свій особистий рекорд сезону і стала чемпіонкою Європи. Також цей результат став найкращим у сезоні в світі.

Третьою на чемпіонаті Європи стала шведка Хадда Саньія, яка стрибнула на 6,75.