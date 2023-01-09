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Українська легкоатлетка: Краще ми будемо без світла, ніж під Росією

Юрій Лящук
glavcom.ua
Українська легкоатлетка: Краще ми будемо без світла, ніж під Росією
Вікторія Ткачук не хоче бути схожою на росіян
фото з відкритих джерел

Вікторія Ткачук готова терпіти незручності з електрикою під час військової агресії РФ

Українська легкоатлетка Вікторія Ткачук розповіла, як їй живеться в умовах енергетичної кризи в Україні через терористичні атаки РФ. Таку заяву спортсменка зробила в інтерв'ю YouTube-каналу «Вдома».

«Проблеми з електроенергією дуже дисциплінували мене – сама в шоці від себе. Я прокинулася, в мене є світло – о, мені потрібно встигнути все зробити до відключення. Бо світло буде близько чотирьох годин.

Я живу в такому ритмі, що деякі люди мені кажуть: «Вік, зупинися, все нормально. Не поспішай так, неможливо все зробити в один день».

Коли я сиджу п'ять годин без світла, я кайфую від цього: телефон не дзвонить, ніякі повідомлення не відволікають... Зберегла собі на планшет якісь інтерв'ю або фільми. Перший раз, коли відключили світло, я увімкнула свій улюблений фільм – це було ідеальне перше відключення.

Я вважаю, що краще ми будемо без світла, аніж будемо під Росією або трішки схожі на них. Навіть якщо ця зима буде найважчою – це в рази краще, ніж бути схожими на росіян і бути під їх владою», – сказала Ткачук.

Раніше повідомлялось, що під Бахмутом загинув титулований стронгмен Андрій Дмитрієв.

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Теги: Вікторія Ткачук росія енергетика Україна легка атлетика війна електроенергія

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