Українська легкоатлетка: Краще ми будемо без світла, ніж під Росією

Вікторія Ткачук готова терпіти незручності з електрикою під час військової агресії РФ

Українська легкоатлетка Вікторія Ткачук розповіла, як їй живеться в умовах енергетичної кризи в Україні через терористичні атаки РФ. Таку заяву спортсменка зробила в інтерв'ю YouTube-каналу «Вдома».

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«Проблеми з електроенергією дуже дисциплінували мене – сама в шоці від себе. Я прокинулася, в мене є світло – о, мені потрібно встигнути все зробити до відключення. Бо світло буде близько чотирьох годин.

Я живу в такому ритмі, що деякі люди мені кажуть: «Вік, зупинися, все нормально. Не поспішай так, неможливо все зробити в один день».

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Коли я сиджу п'ять годин без світла, я кайфую від цього: телефон не дзвонить, ніякі повідомлення не відволікають... Зберегла собі на планшет якісь інтерв'ю або фільми. Перший раз, коли відключили світло, я увімкнула свій улюблений фільм – це було ідеальне перше відключення.

Я вважаю, що краще ми будемо без світла, аніж будемо під Росією або трішки схожі на них. Навіть якщо ця зима буде найважчою – це в рази краще, ніж бути схожими на росіян і бути під їх владою», – сказала Ткачук.

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