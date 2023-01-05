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Брат легенди «Шахтаря» схуд на 27 кг у російському полоні

Юрій Лящук
glavcom.ua
Брат легенди «Шахтаря» схуд на 27 кг у російському полоні
Війна застала брата В'ячеслава Шевчука у Маріуполі
фото: В'ячеслав Шевчук

Брату В'ячеслава Шевчука необхідна реабілітація після російського полону

Колишній гравець донецького «Шахтаря» та спортивний директор «Вереса» В'ячеслав Шевчук в інтерв'ю «Українському футболу» розповів подробиці звільнення свого брата Сергія з російського полону шляхом обміну.

«Війна застала мого брата у Маріуполі. Він разом зі своїм батальйоном прикордонників та бійцями «Азова» захищав місто. Згодом вони передислокувалися на «Азовсталь». Сергій одним з останніх здався в полон, тому що команда відтягнути на себе війська ворога була виконана і захищатися від переважаючих сил противника більше не мало сенсу», – сказав В'ячеслав Шевчук.

Також функціонер «Вереса» розповів, що його брату Сергію необхідна реабілітація.

«Брата чекає на довгий етап відновлення, тому що його організм сильно постраждав. Сергій у полоні схуд на 27 кілограмів, у нього було зламано ребра, пошкоджено внутрішні органи, проблеми із зубами.

Таке відчуття, що він повернувся із концтабору. Брат вижив лише завдяки своєму сильному характеру, силі волі та стійкості», – зізнався Шевчук.

В'ячеслав Шевчук – один із найдосвідченіших футболістів, який захищав кольори «Шахтаря». Вихованець луцького футболу став гравцем Шахтаря у 2000 році. Пізніше В'ячеслав протягом кількох років грав за інші клуби, а 2005-го повернувся до «Шахтаря».

Шевчук встановив рекорд як найвіковіший капітан в історії збірної України, примірявши капітанську пов'язку у віці 37 років. Він взяв участь у чемпіонаті Європи 2016 року у Франції. Загалом у складі «Шахтаря» він провів 239 матчів, забив чотири м'ячі та став володарем 20 трофеїв.

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Теги: навколофутбол В'ячеслав Шевчук ФК Верес ФК «Шахтар» війна

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