Організатори Australian Open допустили тенісистів з Росії та Білорусі до участі в турнірі

Гравці з Росії та Білорусі можуть брати участь у міжнародних тенісних турнірах

Федерація тенісу Австралії (Tennis Australia) заявила про рішення не усувати російських та білоруських спортсменів від участі в іграх Australian Open цього року. Про це повідомляє The Sydney Morning Herald з посиланням на заяву організації.

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«Гравці з Росії та Білорусі можуть брати участь у міжнародних тенісних турнірах в індивідуальному порядку, що й відбудеться на іграх Відкритого чемпіонату Австралії 2023 року», – сказано в заяві федерації.

9 грудня пресслужба Australian Open опублікувала заявний лист на турнір. До основного списку учасників увійшли росіяни Данило Медведєв, Андрій Рубльов, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафіуллін та росіянки Дар'я Касаткіна, Вероніка Кудерметова, Катерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасія Павлюченкова, Анастасія Потапова, Анна Калінова, Анна Калінова Рахімова, Варвара Грачова.

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У 2022 році організатори Вімблдону не допустили тенісистів з Росії та Білорусі до участі у турнірі, за що ATP оштрафувала організаторів на $1 млн.

Australian Open-2023 пройде з 16 по 29 січня. Чинний чемпіон турніру – іспанець Рафаель Надаль, який обіграв у фіналі 2022 року російського тенісиста Данила Медведєва.

Раніше було оприлюднено заявку збірної України на кваліфікацію Australian Open-2023.