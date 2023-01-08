Під Бахмутом загинув титулований стронгмен Андрій Дмитрієв

Андрій Дмитрієв неодноразово ставав чемпіоном різноманітних змагань із багаторазового жиму штанги лежачи

Відомий стронгмен з Сумщини, багаторазовий призер чемпіонатів України, майстер спорту Андрій Дмитрієв загинув на війні з російськими окупантами. Про це інформує Федерація стронгмену України.

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Спортсмен віддав життя за Батьківщину у боях під Бахмутом (Донецька область).

Андрій Дмитрієв був головою Сумського осередку Федерації стронгмену України.

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Він також неодноразово ставав чемпіоном різноманітних змагань із багаторазового жиму штанги лежачи та чемпіоном гирьового спорту.

«Ми будемо тебе пам’ятати, друже! На твою честь буде підійматись прапор на змаганнях! Співчуваємо та горюємо разом із близькими та рідними… Дякуємо тобі. Спочивай з миром Янголе. Слава Герою», – йдеться у повідомленні Федерації стронгмену України.

Нагадаємо, 7 січня у місті Бахмут Донецької області внаслідок обстрілу російських окупантів двоє людей загинули, ще тринадцять осіб отримали поранення.

Як повідомлялося, понад 60% Бахмута зруйновано під час боїв та російського наступу на місто.