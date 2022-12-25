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Відомий тенісист, який воює в ЗСУ, показав полонених вагнерівців

Надія Карбунар
glavcom.ua
Відомий тенісист, який воює в ЗСУ, показав полонених вагнерівців
Сергій Стаховський приєднався до лав ЗСУ
фото з відкритих джерел

Полонених перевозили з зав’язаними очима

Відомий український тенісист Сергій Стаховський, котрий після початку повномасштабного вторгнення Росії пішов служити до ЗСУ, похвалився трофеями. На своїй сторінці в Instagram 36-річний киянин виклав фотографії трьох військовополонених.

Відомий тенісист, який воює в ЗСУ, показав полонених вагнерівців фото 1

У двох чоловіків очі були зав’язані жовтою стрічкою із написом «Акція», тож у коментарях користувачі жартують, мовляв, взяв одного, а двох дали «по акції».

Також у коментарях Сергій Стаховський зазначив, що полонені – вагнерівці.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, навіщо вагнерівцям потрібен Бахмут

 

Теги: Сергій Стаховський Міноборони акція Кирило Буданов Бахмут

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