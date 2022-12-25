Відомий тенісист, який воює в ЗСУ, показав полонених вагнерівців
Полонених перевозили з зав’язаними очима
Відомий український тенісист Сергій Стаховський, котрий після початку повномасштабного вторгнення Росії пішов служити до ЗСУ, похвалився трофеями. На своїй сторінці в Instagram 36-річний киянин виклав фотографії трьох військовополонених.
У двох чоловіків очі були зав’язані жовтою стрічкою із написом «Акція», тож у коментарях користувачі жартують, мовляв, взяв одного, а двох дали «по акції».
Також у коментарях Сергій Стаховський зазначив, що полонені – вагнерівці.
Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, навіщо вагнерівцям потрібен Бахмут.
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