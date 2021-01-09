Українська шахістка виграла крупний онлайн-турнір

Юлія Осьмак яскраво розпочала 2021 рік

Київська гросмейстерка Юлія Осьмак посіла перше місце на 11th Sharjah International Cup for Women Online (швейцарська система, 9 турів, відбір – 483 учасниці, фінал – 36). Змагання відбувалися в режимі онлайн, під егідою Федерації шахів Об’єднаних арабських еміратів.

Шахістка збірної України набрала 7 очок і стала одноосібно першою. Болгарку Антоанету Стефанову, яка стала другою, українка випередила на півочка. Третє місце з шістьма пунктами посіла Ґунай Маммадзада із Азербайджану.

Окрім того, з українок до фіналу пробилися львів’янка Наталія Букса, яка набрала 5,5 очка і стала 11-ю і Євгенія Долуханова, яка з п’ятьма пунктами посіла 15-те місце.

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