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    Українська шахістка виграла крупний онлайн-турнір

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    Юлія Осьмак - Українська шахістка виграла крупний онлайн-турнір
    Юлія Осьмак
    Світлина - Федерація шахів України

    Юлія Осьмак яскраво розпочала 2021 рік

    Київська гросмейстерка Юлія Осьмак посіла перше місце на 11th Sharjah International Cup for Women Online (швейцарська система, 9 турів, відбір – 483 учасниці, фінал – 36). Змагання відбувалися в режимі онлайн, під егідою Федерації шахів Об’єднаних арабських еміратів.

    Шахістка збірної України набрала 7 очок і стала одноосібно першою. Болгарку Антоанету Стефанову, яка стала другою, українка випередила на півочка. Третє місце з шістьма пунктами посіла Ґунай Маммадзада із Азербайджану.

    Окрім того, з українок до фіналу пробилися львів’янка Наталія Букса, яка набрала 5,5 очка і стала 11-ю і Євгенія Долуханова, яка з п’ятьма пунктами посіла 15-те місце.

     Читайте також: Жіноча збірна України перемогла Іран на Всесвітній шаховій олімпіаді
    Теги: шахи Наталія Букса Юлія Осьмак Антоанета Стефанова Ґунай Маммадзада Євгенія Долуханова
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