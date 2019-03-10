Україна втратила важливі з точки зору боротьби за чемпіонство очки на чемпіонаті світу з шахів



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Марія Музичук в Астані грає у складі нашої збірної за першою дошкою wteams.astana2019.fide.com

Наші дівчата не змогли переграти Казахстан

На командному чемпіонаті світу з шахів в Астані (Казахстан) жіноча збірна України завершила внічию уже третій з п'яти проведених матчів.

На цей раз наші дівчата розійшлися миром з господарками турніру. Усі чотири партії завершилися миром: Марія Музичук не змогла перемогти Жансаю Абдумалік, Анна Музичук - Дінару Садуакассову, Ганна Ушеніна - Бібісару Ассаубаєву, Наталія Букса - Ґульміру Даулетову.

Лідерство зберігають китаянки, які виграли усі п'ять поєдинків. У п'ятому турі вони здолали основних переслідувачок росіянок - 2,5:1,5.

Наразі в Китаю 10 очок, у Росії - 8, в України - 7. Грузія та Індія мають по 6 пунктів.

Завтра, 11 березня підопічні Михайла Бродського зустрічаються з командою Вірменії.