Українська сноубордистка виграла золото на Кубку Європи

Наша спортсменка стала першою у паралельному слаломі

Українська сноубордистка Аннамарі Данчу завоювала золото в паралельному слаломі на Кубку Європи в Швейцарії.

Про це повідомляє НОК України та олімпійська команда.

«Вітаємо українську сноубордистку Аннамарі Данчу з перемогою на Кубку Європи у Швейцарії. Наша спортсменка стала першою у паралельному слаломі», – йдеться у повідмоленні.

Також зазначається, що серед чоловіків срібло завоював українець Василь Кашелюк.

Аннамарі Данчу – чемпіонка України 2007 року, призер міжнародних змагань, учасниця Європейського молодіжного олімпійського фестивалю 2007 року (м. Хака, Іспанія) – четверте місце, учасник чемпіонату світу 2007, у 2009 році посіла 6 і 8 місце на чемпіонаті світу серед юніорів, 15 місце – на чемпіонаті світу (м. Гангвонг, Корея).

Тричі вигравала золоті нагороди Кубка Європи в гігантському слаломі – у 2009, 2010 і 2011 роках.

У 2010 році Аннамарі стала чемпіонкою світу зі сноуборду серед юніорів. Вона виграла змагання в паралельному слаломі. У фінальному заїзді вона перемогла швейцарку Юліж Цог.