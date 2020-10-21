Українська тенісистка бореться за життя. У процесі лікування його вартість зросла удвічі



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Олександра Корашвілі хоче довести на своєму прикладі, що людина здатна на все

24-річна українська тенісистка Олександра Корашвілі, у якої діагностували мієлодиспластичний синдром з мієлофіброзом, веде боротьбу за життя і просить усіх небайдужих про допомогу. Для одужання необхідно зробити операцію з трансплантації кісткового мозку (ТКГ).

Вартість такої операції за умови, що донором зможе виступити брат Олександри, становить $86 000. Суму майже зібрали, але виявилося, що в процесі лікування знадобиться сторонній донор. А отже витрати зростають до $126 000.

На багатьох тенісних пабліках, зокрема на пабліку Федерації тенісу України нині подані реквізити, за якими можна долучитися до збору коштів на лікування Олександри.

Олександра Корашвілі

Сама спортсменка розповіла про свою хворобу в рамках проекту Behind the Racquet.

«Я – професійна тенісистка і студентка в Університеті Оклагоми. У травні цього року я закінчила бакалаврат і вступила до аспірантури при університеті. На літо я повернулася додому в Україну. Під час своїх тренувань я стала швидко втомлюватися. Мій пульс був незвично швидким, а відновлення відбувалося дуже повільно. Спочатку думала, що просто втратила форму, оскільки всі ми перебували вдома через карантин. Після закінчення одного з тренувань мій пульс був 120 ударів на хвилину протягом години. Думала, що це пов'язано з тим, що на вулиці було дуже спекотно і волого. Через тиждень, 8 серпня, я захворіла. Я сильно втомлювалася, у мене боліла голова, була задишка, втрата апетиту, втрата ваги і жар до 40 градусів.

Після довгих оглядів і незліченних аналізів мені поставили діагноз – мієлодиспластичний синдром з мієлофіброзом. Мій лікар сказав, щоб вилікуватися, мені необхідна трансплантація кісткового мозку.

Я дуже хочу здійснити свою мрію – одного дня стати професійною тенісисткою. Мені б хотілося повністю одужати і показати своїм прикладом, що людина здатна на все. Крім спорту, мені б хотілося створити сім'ю і кожен день радувати своїх близьких. Мені всього лише 24 роки, і я хочу повернутися до повноцінного життя», - сказала Олександра.

Корашвілі піднімалася на 414-те місце в одиночному рейтингу WTA в 2016 році і посідала 202-гу позицію в парній класифікації в 2015 році. В активі українки три одиночних титули на турнірах ITF і 14 в парному розряді. У 2013 році стала фіналісткою юніорського Australian Open у парі.

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