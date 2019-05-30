Світоліна розповіла про благодійний вчинок



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Еліна Світоліна Радіо Свобода

Українська тенісистка роз’яснила, чому без вагань оплатила операцію співвітчизниці

Провідна українська тенісистка Еліна Світоліна роз’яснила, чому без вагань допомогла співвітчизниці Дарині Лопатецькій, оплативши їй операцію.

«Про те, що Дарині потрібна операція, я дізналася в інтернеті. Навіть хвилини вагань не було, одразу зателефонувала за вказаним номером. Обговорила все з її сестрою. Не мала жодних сумнівів, що потрібно допомогти українці, перспективній тенісистці, яка терміново потребує допомоги. Це був вчинок особисто від мене, а не від фонду. Навіть батьки дізналися про це лише з новин», - розповіла Світоліна БТУ.

Наприкінці минулого року 15-річна Лопатецька була наймолодшою тенісисткою в топ-500 світового рейтингу WTA.