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    Тенісистка Костюк вперше в кар’єрі пробилася до основної сітки «Ролан Гаррос»

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    18-річна уродженка Києва Костюк - Тенісистка Костюк вперше в кар’єрі пробилася до основної сітки «Ролан Гаррос»
    18-річна уродженка Києва Костюк
    Twitter Відкритого чемпіонату Франції з тенісу

    Юна киянка здобула третю поспіль перемогу

    Українська тенісистка Марта Костюк (119 у рейтингу WTA) вийшла переможницею з протистояння із японкою Курумі Нарою в фіналі кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції («Ролан Гаррос»).

    Попри те, що матч продовжувався три сети, в кожному із них боротьби на рівних не виявилося. Перший сет киянка, посіяна під другим номером, забрала до свого активу під нуль. Проте у наступній партії японка віддала Костюк лише один гейм.

    У вирішальному сеті українка повела 3:0, але суперниці вдалося наблизитися у рахунку (3:2). Надалі киянка взяла хід подій під свій контроль та святкувала виграш із загальним рахунком – 6:0, 1:6, 6:2.

    Примітно, що зріст 28-річної японки, яка у 2014 році ставала 32 ракеткою світу, складає 155 см.

    Іншою переможницею кваліфікаційного турніру стала аргентинка Надя Подороска, яка обіграла у фіналі китаянку Сіньюй Ван (6:2, 6:4). Інші фіналі кваліфікації заплановані на більш пізніший час.

    Раніше з кваліфікації вибули наші Леся Цуренко, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур.

    Додамо, що в основну сітку напряму потрапили наші Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Катерина Козлова та Катаріна Завацька.

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    теніс Ролан Гаррос Катерина Козлова Еліна Світоліна Леся Цуренко Даяна Ястремська Марта Костюк Ангеліна Калініна Дарія Снігур
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