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    Світоліна здобула другий титул WTA в сезоні

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    Світоліна із другим трофеєм WTA в сезоні - Світоліна здобула другий титул WTA в сезоні
    Світоліна із другим трофеєм WTA в сезоні
    Twitter WTA

    Українка перемогла в трисетовому протистоянні

    Провідна українська тенісистка Еліна Світоліна здобула титул на турнірі WTA у Страсбурзі (Франція).

    У фінальному матчі турніру WTA в Страсбурзі Світоліна перемогла Єлєну Рибакіну з Казахстану - 6:4, 1:6, 6:2.

    Долю першого сету вирішив єдиний брейк, який оформила наша співвітчизниця. У наступному сеті українка була розгромлена суперницею, але у вирішальні моменти третього сету вона змогла довести зустріч до позитивного завершення.

    Суперниці провели на корті майже дві години. В активі українки два ейси, дві подвійні помилки, 16 віннерсів і 23 невимушених помилки. Рибакіна оформила один ейс при шести подвійних, 24 активно виграних м’ячів і 34 невимушених помилках.

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    Світоліна здобула другий титул WTA в сезоні
    Світоліна здобула другий титул WTA в сезоні
    Світоліна здобула другий титул WTA в сезоні

    На шляху до фіналу українка також залишила за бортом змагань Магду Лінетт, Жиль Тайхманн і четверту сіяну білоруска Аріну Соболенко.

    Даний титул для Свтіоліної став 15-м на турнірах WTA в одиночному розряді за кар’єру, а також другим у цьому сезоні - раніше в цьому році 26-річна українка здобула перемогу на змаганнях в Монтерреї, де в фіналі обіграла Марі Боузкову.

    Також додамо, у першому колі Відкритого чемпіонату Франції Світоліна стартуватиме матчем проти росіянки Варвари Грачової (94 в WTA).

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