Світоліна здобула другий титул WTA в сезоні

Українка перемогла в трисетовому протистоянні

Провідна українська тенісистка Еліна Світоліна здобула титул на турнірі WTA у Страсбурзі (Франція).

У фінальному матчі турніру WTA в Страсбурзі Світоліна перемогла Єлєну Рибакіну з Казахстану - 6:4, 1:6, 6:2.

Долю першого сету вирішив єдиний брейк, який оформила наша співвітчизниця. У наступному сеті українка була розгромлена суперницею, але у вирішальні моменти третього сету вона змогла довести зустріч до позитивного завершення.

