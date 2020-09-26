Світоліна здобула другий титул WTA в сезоні
Українка перемогла в трисетовому протистоянні
Провідна українська тенісистка Еліна Світоліна здобула титул на турнірі WTA у Страсбурзі (Франція).
У фінальному матчі турніру WTA в Страсбурзі Світоліна перемогла Єлєну Рибакіну з Казахстану - 6:4, 1:6, 6:2.
Долю першого сету вирішив єдиний брейк, який оформила наша співвітчизниця. У наступному сеті українка була розгромлена суперницею, але у вирішальні моменти третього сету вона змогла довести зустріч до позитивного завершення.
2️⃣nd title of the season!— wta (@WTA) September 26, 2020
The No.2 seed @ElinaSvitolina defeats Rybakina, 6-4, 1-6, 6-2.#IS20 pic.twitter.com/GWGM4h1zM1
Суперниці провели на корті майже дві години. В активі українки два ейси, дві подвійні помилки, 16 віннерсів і 23 невимушених помилки. Рибакіна оформила один ейс при шести подвійних, 24 активно виграних м’ячів і 34 невимушених помилках.
На шляху до фіналу українка також залишила за бортом змагань Магду Лінетт, Жиль Тайхманн і четверту сіяну білоруска Аріну Соболенко.
Даний титул для Свтіоліної став 15-м на турнірах WTA в одиночному розряді за кар’єру, а також другим у цьому сезоні - раніше в цьому році 26-річна українка здобула перемогу на змаганнях в Монтерреї, де в фіналі обіграла Марі Боузкову.
Також додамо, у першому колі Відкритого чемпіонату Франції Світоліна стартуватиме матчем проти росіянки Варвари Грачової (94 в WTA).