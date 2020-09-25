Еліна Світоліна вийшла у фінал турніру в Страсбурі



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Еліна Світоліна може виграти другий турнір у 2020 році Світлина - Великий теніс України

За титул українка посперечається з представницею Казахстану Єлєною Рибакіною

П’ята ракетка світу Еліна Світоліна з України вийшла у фінал турніру із серії International у французькому Страсбурі (покриття – ґрунт, призовий фонд - $225 000).

В 1/2 фіналу Еліна перемогла представницю Білорусі Аріну Соболенко (WTA №12) – 6:2, 4:6, 6:4.

Матч тривав годину і 55 хвилин. Додамо, що досі Світоліна і Соболенко зустрічалися лише раз. У першому колі турніру в Ухані в 2018 році перемогла білоруска.

У перших двох матчах у Страсбурі-2020 Еліна перемогла полячку Маґду Лінетт і швейцарку Жіль Тайхманн.

Завтра, 26 вересня, Еліна посперечається за титул чемпіонки турніру в Страсбурі з 18-ю ракетою світу Єлєною Рибакіною з Казахстану, котра в іншому півфіналі здолала японку Нао Гібіно. Досі майбутні фіналістки між собою не грали.

Додамо, що чинною чемпіонкою Страсбура наразі залишається інша українка Даяна Ястремська, яка у цьогорічних змаганнях участі не брала.