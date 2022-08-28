Український тенісист Крутих виграв дебютний титул ATP Challenger Tour
Перемога у Празі дозволить Олексію потрапити до топ-230 рейтингу ATP
Український тенісист Олексій Крутих сьогодні, 28 серпня, виграв дебютний титул на рівні ATP Challenger Tour.
Як інформує телеграм-канал Base of Ukrainian sports, у фіналі турніру IBG Prague Open українець у трьох сетах здолав німця Лукаса Герха: 6-3, 6-7(2), 6-2.
Шлях ж до перемоги українця мав такий вигляд:
Перше коло: Маріус Копіл (Румунія) 6:1, 4:6, 7:6(5)
Друге коло: Петр Ноуза (Чехія, WC) 6:3, 6:4
1/4 фіналу: Ніколас Морено де Альборан (США, 8) 6:4, 3:6, 7:6(8)
1/2 фіналу: Якуб Меншік (Чехія, WC) 7:5, 6:3
Фінал: Лукас Герх (Німеччина) 6:3, 6:7(2), 6:2
Перемога у Празі дозволить Олексію потрапити до топ-230 рейтингу ATP та встановити особистий рекорд в ньому.
Також успіх у фіналі дозволив Крутих отримати 50 рейтингових балів та 4400 євро призових.
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