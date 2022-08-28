Український тенісист Крутих виграв дебютний титул ATP Challenger Tour

Успіх у фіналі дозволив Крутих отримати 50 рейтингових балів та 4400 євро призових

Перемога у Празі дозволить Олексію потрапити до топ-230 рейтингу ATP

Український тенісист Олексій Крутих сьогодні, 28 серпня, виграв дебютний титул на рівні ATP Challenger Tour.

Як інформує телеграм-канал Base of Ukrainian sports, у фіналі турніру IBG Prague Open українець у трьох сетах здолав німця Лукаса Герха: 6-3, 6-7(2), 6-2.

Шлях ж до перемоги українця мав такий вигляд:



Перше коло: Маріус Копіл (Румунія) 6:1, 4:6, 7:6(5)

Друге коло: Петр Ноуза (Чехія, WC) 6:3, 6:4

1/4 фіналу: Ніколас Морено де Альборан (США, 8) 6:4, 3:6, 7:6(8)

1/2 фіналу: Якуб Меншік (Чехія, WC) 7:5, 6:3

Фінал: Лукас Герх (Німеччина) 6:3, 6:7(2), 6:2

Перемога у Празі дозволить Олексію потрапити до топ-230 рейтингу ATP та встановити особистий рекорд в ньому.

Також успіх у фіналі дозволив Крутих отримати 50 рейтингових балів та 4400 євро призових.