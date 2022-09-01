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Перша ракетка України Калініна знялася з Відкритого чемпіонату США

Альона Боженко
glavcom.ua
Перша ракетка України Калініна знялася з Відкритого чемпіонату США
Калініна не зіграє на Відкритому чемпіонаті США 2022 року
фото: БТУ

Тенісистка знялася з турніру через хворобу

Краща тенісистка України Ангеліна Калініна більше не зіграє на Відкритому чемпіонаті США 2022 року. Про це повідомляє НВ.

Зазначається, що 47-ма ракетка планети знялася з турніру на стадії другого раунду через хворобу.

Калініна мала зіграти в одиночному розряді проти чешки Петри Квітової, а також у парному турнірі.

Представниця Чехії зіграє в наступному раунді з переможницею матчу між її співвітчизницею Ліндою Фругвіртовою та іспанкою Гарбіньє Мугурусою.

Нагадаємо, українська тенісистка Дарія Снігур у першому раунді Відкритого чемпіонату США здобула перемогу над експершою ракеткою світу Сімоною Халеп. 

Також український тенісист Олексій Крутих 28 серпня виграв дебютний титул на рівні ATP Challenger Tour. Перемога у Празі дозволить Олексію потрапити до топ-230 рейтингу ATP та встановити особистий рекорд в ньому.

Теги: спорт теніс Ангеліна Калініна

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