Українська тенісистка Кіченок виграла найбільший титул у кар'єрі
Завдяки перемозі у США Кіченок підніметься на 11-е місце у парному рейтингу
Українка Людмила Кіченок та латвійка Єлена Остапенко цієї ночі виграли фінал тенісного турніру WTA 1000 в Цинциннаті (США).
Як інформує телеграм-канал Base of Ukrainian sports, у фіналі Людмила та Єлена здолали Ніколь Мелікар-Мартінес та Еллен Перес: 7-6(5), 6-3.
Для Людмили цей титул став найбільшим у кар'єрі. У 2022 році Кіченок та Остапенко, крім Цинциннаті, також виграли змагання у Бірмінгемі та стали фіналістками у Дубаї та Істборні.
Завдяки перемозі у США Кіченок вперше підніметься на 11-е місце у парному рейтингу. У чемпіонських перегонах за право грати на Підсумковому чемпіонаті WTA українсько-латвійська пара тепер посідає друге місце.
Нагадаємо, що в 1/2 фіналу Остапенко і КІченок перемогли першу сіяну пару Вероніка Кудерметова/Елізе Мертенс: 4-6, 7-6(5), 10-5.
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