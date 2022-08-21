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Українська тенісистка Кіченок виграла найбільший титул у кар'єрі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Українська тенісистка Кіченок виграла найбільший титул у кар'єрі
У 2022 році Кіченок та Остапенко, крім Цинциннаті, також виграли змагання у Бірмінгемі та стали фіналістками у Дубаї та Істборні

Завдяки перемозі у США Кіченок підніметься на 11-е місце у парному рейтингу

Українка Людмила Кіченок та латвійка Єлена Остапенко цієї ночі виграли фінал тенісного турніру WTA 1000 в Цинциннаті (США).

Як інформує телеграм-канал Base of Ukrainian sports, у фіналі Людмила та Єлена здолали Ніколь Мелікар-Мартінес та Еллен Перес: 7-6(5), 6-3.

Для Людмили цей титул став найбільшим у кар'єрі. У 2022 році Кіченок та Остапенко, крім Цинциннаті, також виграли змагання у Бірмінгемі та стали фіналістками у Дубаї та Істборні.

Завдяки перемозі у США Кіченок вперше підніметься на 11-е місце у парному рейтингу. У чемпіонських перегонах за право грати на Підсумковому чемпіонаті WTA українсько-латвійська пара тепер посідає друге місце.

Нагадаємо, що в 1/2 фіналу Остапенко і КІченок перемогли першу сіяну пару Вероніка Кудерметова/Елізе Мертенс: 4-6, 7-6(5), 10-5.

Теги: Людмила Кіченок теніс США

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