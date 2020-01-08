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    Українські борці почали олімпійський рік з перемоги на міжнародному турнірі

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    Найближчий резерв національної збірної України демонструє клас - Українські борці почали олімпійський рік з перемоги на міжнародному турнірі
    Найближчий резерв національної збірної України демонструє клас

    Перше місце у Білорусі виборола молодіжна збірна класиків

    В Мінську відбувався міжнародний командний турнір з греко-римської боротьби, присвячений пам‘яті заслужених тренерів республіки Білорусь Івашка та Марковського «Classic CUP».

    У змаганнях взяли участь команди з Литви, Швеції, США, України та Білорусі, які виставили два склади.

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    Вдалий початок року для української молоді

    Молоді українські класики  Геннадій Завертайло (55) з Маріуполя, Владислав Євтушенко (67) з Краматорська, запоріжець Олександр Євдокимов (97), Максим Лю (63) з Кременчука, харків’яни Руслан Конєв (82), Давид Шадт (87) Владислав Коваленко (130 кг) провели по п‘ять зустрічей і вибороли перше командне місце міжнародного турніру.

    Зазначимо, що в усіх своїх зустрічах переможцем був Максим Лю, який виступає у ваговій категорії 63 кг.

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    греко-римська боротьба Владислав Коваленко Олександр Євдокимов Геннадій Завертайло Максим Лю
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