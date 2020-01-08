Українські борці почали олімпійський рік з перемоги на міжнародному турнірі



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Найближчий резерв національної збірної України демонструє клас

Перше місце у Білорусі виборола молодіжна збірна класиків

В Мінську відбувався міжнародний командний турнір з греко-римської боротьби, присвячений пам‘яті заслужених тренерів республіки Білорусь Івашка та Марковського «Classic CUP».

У змаганнях взяли участь команди з Литви, Швеції, США, України та Білорусі, які виставили два склади.

Вдалий початок року для української молоді

Молоді українські класики Геннадій Завертайло (55) з Маріуполя, Владислав Євтушенко (67) з Краматорська, запоріжець Олександр Євдокимов (97), Максим Лю (63) з Кременчука, харків’яни Руслан Конєв (82), Давид Шадт (87) Владислав Коваленко (130 кг) провели по п‘ять зустрічей і вибороли перше командне місце міжнародного турніру.

Зазначимо, що в усіх своїх зустрічах переможцем був Максим Лю, який виступає у ваговій категорії 63 кг.