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    Жан Беленюк став лауреатом всесвітньої премії «Борець року 2019»

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    Один з нйтитулованіших українських спортсменів нині прийняв ще один виклик - покращити ситуацію в спорті, як народний депутат України - Жан Беленюк став лауреатом всесвітньої премії «Борець року 2019»
    Один з нйтитулованіших українських спортсменів нині прийняв ще один виклик - покращити ситуацію в спорті, як народний депутат України

    Імена найкращих борців року назвала міжнародна федерація United World Wrestling

    Всесвітня федерація боротьби оголосила лауреатів премії «Борець року 2019».

    У вільній боротьбі найкращим у світі було визнано італійця Франка Хамізо. У греко-римській – угорця Віктора Льорінца. В жіночій - Таміру Менсу (США).

    Переможці премії були обрані на основі виступів у рейтингових турнірах 2019 року, континентальних чемпіонатах і чемпіонатах світу. Серед лауреатів премії UWW – є і українець Жан Беленюк, який ділить третє місце за кількістю балів з представником Росії Мусою Євлоєвим. Зазначимо, що кожен з трьох лауреатів премії «Борець року» отримає грошовий приз у розмірі 30 000 швейцарських франків, другі місця - 20 000, а треті - 10 000.

    Підсумковий залік премії «Найкращий борець 2019 року»

    Вільна боротьба

    1. Франк Хамізо (Італія, до 74 кг) - 106 очок

    2. Джейден Кокс (США, до 92 кг) - 90

    3. Ґено Петріашвілі (Грузія, до 125 кг) - 88 

    Греко-римська боротьба

    1. Віктор Льорінц (Угорщина, до 87 кг) - 92

    2. Шінобу Ота (Японія, до 63 кг) - 88

    3. Жан Беленюк (Україна, до 87 кг) і Муса Євлоєв (РФ, до 97 кг) - 82 

    Жіноча боротьба

    1. Тамира Менса (США, до 68 кг) - 108

    2. Айсулуу Тинибекова (Киргизстан, до 62 кг) - 94

    3. Аліне Роттер-Фокен (Німеччина, до 76 кг) - 87

     

     Читайте також: Борці Київщини очолили національний рейтинг за підсумками року
    Жан Беленюк греко-римська боротьба вільна боротьба жіноча боротьба Віктор Льорінц Муса Євлоєв Айсулуу Тинибекова Аліне Роттер-Фокен Ґено Петріашвілі
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