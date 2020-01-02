Жан Беленюк став лауреатом всесвітньої премії «Борець року 2019»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Один з нйтитулованіших українських спортсменів нині прийняв ще один виклик - покращити ситуацію в спорті, як народний депутат України

Імена найкращих борців року назвала міжнародна федерація United World Wrestling

Всесвітня федерація боротьби оголосила лауреатів премії «Борець року 2019».

У вільній боротьбі найкращим у світі було визнано італійця Франка Хамізо. У греко-римській – угорця Віктора Льорінца. В жіночій - Таміру Менсу (США).

Переможці премії були обрані на основі виступів у рейтингових турнірах 2019 року, континентальних чемпіонатах і чемпіонатах світу. Серед лауреатів премії UWW – є і українець Жан Беленюк, який ділить третє місце за кількістю балів з представником Росії Мусою Євлоєвим. Зазначимо, що кожен з трьох лауреатів премії «Борець року» отримає грошовий приз у розмірі 30 000 швейцарських франків, другі місця - 20 000, а треті - 10 000.

Підсумковий залік премії «Найкращий борець 2019 року»

Вільна боротьба

1. Франк Хамізо (Італія, до 74 кг) - 106 очок

2. Джейден Кокс (США, до 92 кг) - 90

3. Ґено Петріашвілі (Грузія, до 125 кг) - 88

Греко-римська боротьба

1. Віктор Льорінц (Угорщина, до 87 кг) - 92

2. Шінобу Ота (Японія, до 63 кг) - 88

3. Жан Беленюк (Україна, до 87 кг) і Муса Євлоєв (РФ, до 97 кг) - 82

Жіноча боротьба

1. Тамира Менса (США, до 68 кг) - 108

2. Айсулуу Тинибекова (Киргизстан, до 62 кг) - 94

3. Аліне Роттер-Фокен (Німеччина, до 76 кг) - 87