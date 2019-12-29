Супертяж Кучмій поповнив лави борцівської Прем’єр ліги України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Микола Кучмій зі своїм головним здобутком року - бронзою Європейських Ігор

За бронзу Європейських ігор «класика» відзначили срібним перстнем

Федерація греко-римської боротьби України провела щорічну «Церемонію нагородження кращих борців WPL». Борцівська Прем'єр-ліга з’явилася в Україні чотири роки тому, і представляє собою елітний клуб борців, куди щорічно включаються кращі представники греко-римської боротьби за підсумками року. Серед членів WPL такі відомі борці як Армен Варданян, Дімітрій Тімченко, Олександр Чернецький, Дмитро Цимбалюк і Жан Беленюк. Надалі Прем'єр-лігу поповнили В'ячеслав Олійник, Андрій Калашніков, Рустам Аджі, Володимир Шацьких, Дмитро Пишков, Олег Мєшков, Ленур Теміров, Алла Черкасова, Юлія Ткач, Оксана Лівач, Ілона Прокопевнюк, Ірина Мерлені та Валерій Андрійцев.

За результатами передолімпійського 2019 року борцівську Прем'єр-лігу поповнив один новий член - Микола Кучмій. Він був удостоєний високої честі за бронзу Європейських ігор, які цього літа прийняв Мінськ. Кучмій нагороджений ексклюзивним срібним перстнем.

Такі персні отримують борці, яких приймають в національну Прем'єр Лігу

Унікальними срібними кулонами у вигляді борцівок за досягнення на чемпіонаті світу U-23 були відзначені Семен Новіков і Максим Євтушенко.

Як відзначає федерація греко-римської боротьби України, рік що минає став успішним для борців греко-римського стилю - були завойовані золоті, срібні та бронзові медалі на 11 міжнародних змаганнях в різних вікових категоріях: кадети, юнаки до 15 років, юніори, до 23 років і дорослі. А головне - були завойовані дві олімпійські ліцензії на Ігри в Токіо 2020.