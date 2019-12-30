Борці Київщини очолили національний рейтинг за підсумками року



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На заключному старті року, Кубку України, перше місце виборола збірна Запорізької області

Національна федерація підбила підсумки 2019-го

Федерація греко-римської боротьби України підбила підсумки 2019 року, та склала національний рейтинг збірних областей. Під час підрахунку очок враховувалися виступи спортсменів на ІІІ Юнацьких Олімпійських Іграх, ІІ Європейських Іграх, чемпіонатах світу, Європи, України серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків, а також Кубках світу, Європи та України серед дорослих.

Набравши найбільшу кількість балів за цими показниками перше місце посіла команда Київської області, другу позицію має Полтавська область, третю – Запорізька область.

Топ-10 кращих федерацій греко-римської боротьби в Україні за підсумками 2019 року

1.Київська область (5674)

2. Полтавська область (5144)

3. Запорізька область (4499)

4.Харківська (2938)

5.Донецька (2377)

6.Одеська (2040)

7.м.Київ (2362)

8.Дніпропетровська (1581)

9.Вінницька (1211)

10 Закарпатська (757)

Рейтинг національних федерацій греко-римської боротьби за 2019 рік