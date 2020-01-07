Через народження сина Підручний пропустить спринт в Обергофі



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Втім відпустка за сімейними обставинами буде не тривалою

Лідер українського біатлону отримав вихідні

Старший тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра дав Дмитру Підручному три дні вихідних у зв‘язку з народженням сина. Про це наставник повідомив ексклюзивному коментарі UA:БІАТЛОН.

- Сьогодні чемпіон світу відправився додому в Тернопіль і повернеться до розташування команди у п’ятницю, 10 січня. Таким чином, Підручний пропустить спринтерську гонку четвертого етапу Кубка світу в німецькому Обергофі. Питання щодо участі лідера збірної в естафеті буде вирішено після повернення.

Натомість, Санітра запевнив, що розраховує на участь Дмитра у масстарті.

Родина підручних в очікуванні поповнення

Нагадаємо, 4 січня в родині Дмитра та Ольги Підручних, які вже виховують донечку, народився син. Про це чемпіон світу з біатлону сам повідомив у соцмрежах.

«Сьогодні в 5:15 ранку, моя дружина Ольга подарувала мені синочка Володимира ( 3,8 кг; 53 см) Дякую кохана», - написав Дмитро.