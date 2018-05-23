Українські борці здобули 12 нагород на чемпіонаті Європи серед кадетів

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Шість нагород виявилися золотими

Минулими вихідними у м. Скоп'є (Македонія) фінішували чемпіонати Європи з боротьби вільної та боротьби греко-римської серед юнаків.

За підсумками турніру українські борці зібрали 12 нагород, з яких шість – найвищого ґатунку.

Найбільший медальний доробок мають представники боротьби вільної, інформує офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України.

Чемпіонський титул завоювали Владислав Остапенко (55 кг), Софія Кушнір (40 кг), Соломія Винник (53 кг), Антоніна Кулагіна (61 кг) та Оксана Чудик (65 кг).

Альбіна Рілля (46 кг) стала віце-чемпіонкою Європи.

Бронзу континентальної першості вибороли Денис Сагалюк (80 кг), Данило Стасюк (92 кг), Тетяна Профатілова (49 кг) та Анастасія Алпєєва (69 кг).

Українські спортсменки зібрали до активу «синьо-жовтої» команди сім нагород та очолили загальнокомандний залік.

Титул чемпіона Європи серед спортсменів з греко-римської боротьби у вазі до 55 кг виборов наш співвітчизник Владислав Остапенко (55 кг).

Гліб Скорофатов (71 кг) став бронзовим призером турніру.