  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українські борці здобули 12 нагород на чемпіонаті Європи серед кадетів

    • Розсилка
    Українські борці здобули 12 нагород на чемпіонаті Європи серед кадетів

    Шість нагород виявилися золотими

    Минулими вихідними у м. Скоп'є (Македонія) фінішували чемпіонати Європи з боротьби вільної та боротьби греко-римської серед юнаків.

    За підсумками турніру українські борці зібрали 12 нагород, з яких шість – найвищого ґатунку.

    Найбільший медальний доробок мають представники боротьби вільної, інформує офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України.

    Чемпіонський титул завоювали Владислав Остапенко (55 кг), Софія Кушнір (40 кг), Соломія Винник (53 кг), Антоніна Кулагіна (61 кг) та Оксана Чудик (65 кг).

    Альбіна Рілля (46 кг) стала віце-чемпіонкою Європи.

    Бронзу континентальної першості вибороли Денис Сагалюк (80 кг), Данило Стасюк (92 кг), Тетяна Профатілова (49 кг) та Анастасія Алпєєва (69 кг).

    Українські спортсменки зібрали до активу «синьо-жовтої» команди сім нагород та очолили загальнокомандний залік.

    Титул чемпіона Європи серед спортсменів з греко-римської боротьби у вазі до 55 кг виборов наш співвітчизник Владислав Остапенко (55 кг).

    Гліб Скорофатов (71 кг) став бронзовим призером турніру.

    чемпіонат Європи українці Македонія спортивна боротьба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ