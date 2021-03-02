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    Українські фристайлісти вибороли дві медалі на етапі Кубка Європи

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    Вже 10 березня Олександр Абраменко буде змагатись на чемпіонаті світу, що проходитиме у Казахстані - Українські фристайлісти вибороли дві медалі на етапі Кубка Європи
    Вже 10 березня Олександр Абраменко буде змагатись на чемпіонаті світу, що проходитиме у Казахстані

    П'ять українців увійшли до топ-6 змагань у Айроло

    Українські фристайлісти завоювали 2 медалі на етапі Кубка Європи в швейцарському Айроло.

    Українці Олександр Абраменко та Максим Кузнєцов стали другим і третім в дисципліні лижна акробатика. Перше місце дісталося швейцарцю Роту Ною.

    Цікаво, що п'ять українців увійшли до топ-6.

    Кубок Європи. Фрістайл. Лижна акробатика

    1. Рот Ной (Швейцарія) - 107,64 (очки FIS - 450)
    2. Олександр Абраменко (Україна) - 94,82 (360)
    3. Максим Кузнєцов (Україна) - 91,29 (270)

    Зазначимо, що вже 10 березня Олександр Абраменко буде змагатись на чемпіонаті світу, що проходитиме у Казахстані.

    Джерело: Sport.ua

    Теги: Кубок Європи Олександр Абраменко фристайл
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