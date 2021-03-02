Українські фристайлісти вибороли дві медалі на етапі Кубка Європи
П'ять українців увійшли до топ-6 змагань у Айроло
Українські фристайлісти завоювали 2 медалі на етапі Кубка Європи в швейцарському Айроло.
Українці Олександр Абраменко та Максим Кузнєцов стали другим і третім в дисципліні лижна акробатика. Перше місце дісталося швейцарцю Роту Ною.
Цікаво, що п'ять українців увійшли до топ-6.
Кубок Європи. Фрістайл. Лижна акробатика
1. Рот Ной (Швейцарія) - 107,64 (очки FIS - 450)
2. Олександр Абраменко (Україна) - 94,82 (360)
3. Максим Кузнєцов (Україна) - 91,29 (270)
Зазначимо, що вже 10 березня Олександр Абраменко буде змагатись на чемпіонаті світу, що проходитиме у Казахстані.
Джерело: Sport.ua