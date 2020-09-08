Директора спортивного центру у Білорусі звільнили «за погану ідеологічну роботу»



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Вадим Кривошеєв (у центрі) відмовився переходити на іншу роботу Світлина - mst.by

Вадим Кривошеєв залишився безробітним після сміливих заяв спортсменів і тренерів на підтримку протестантів

Директор Республіканського центру з олімпійської підготовки з фристайлу в Мінську Вадим Кривошеєв звільнений за політичними мотивами. Це сталося після того, як відомі фристайлісти, чемпіонка світу-2019 Олександра Рамановська та призер двох Олімпіад Дмитро Дащинський, а також тренер національної збірної Микола Козеко висловлювали невдоволення діями влади.

Цю інформацію Sport.tut.by підтвердив сам Кривошеєв. За його словами, його звільнили за статтею 259, за «погану ідеологічну роботу в колективі».

Кривошеєв каже, що зауваження на його адресу були зроблені після перших заяв спортсменів перед виборами. Мова зокрема про слова Романовської про те, що вона «спостерігає за виборами, які язик не повертається назвати чесними», в середині червня.

Однак головною причиною стало інтерв'ю Козеки після подій 9-11 серпня, коли він жорстко висловився про брутальне затримання людей.

За словами Кривошеєва, після цього відбулися зустрічі заступника міністра спорту з керівництвом РЦОП та національної збірної. Однак фристайлісти мали тверду позицію щодо того, що сталося після виборів. «Річ у тім», що у п’яти-шести людей від дій правоохоронців так чи інакше постраждали родичі або знайомі», - зазначив Вадим.

Потім Кривошеєва запросили на зустріч з міністром спорту, де йому повідомили про погану ідеологічну роботу та запропонували перейти на схожу посаду в інший РЦОП (з водних лиж), але він відмовився.