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    Майже 400 тисяч респондентів підтримали позбавлення Білорусі права проводити чемпіонат світу з хокею

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    Талісман чемпіонату світу-2021 має всі шанси стати суто латвійським - Майже 400 тисяч респондентів підтримали позбавлення Білорусі права проводити чемпіонат світу з хокею
    Талісман чемпіонату світу-2021 має всі шанси стати суто латвійським
    Світлина - IIHF

    Турнір має відбутися наступного року

    Більше 90% білорусів проголосували за позбавлення їх країни права проводити чемпіонату світу-2021 з хокею. Білорусь має провести змагання разом із Латвією.⠀

    На платформі «Голос» 9 листопада завершилося голосування з питання перенесення чемпіонату світу з хокею з Білорусі в іншу країну в зв’язку зі нинішньою політичною кризою.

    У голосуванні, котре тривало менше тижня, взяли участь 420 075 респондентів, з них 90,85% виступили за скасування заходу, 3,41% запропонували не скасовувати турнір, ще 5,74% респондентів не визначилися з відповіддю.

    Голосування ініціював Білоруський фонд спортивної солідарності, що захищає права спортсменів, які постраждали від свавілля режиму Олександра Лукашенка.

    «Чемпіонат світу з хокею – чудове спортивне свято. Але зараз спортсмени і вболівальники в усьому світі повинні усвідомлювати, що чемпіонат світу в Білорусі перетвориться в танці на кістках, - коментує результати плебісциту виконавчий директор Фонду Олександр Опейкін. – Неможливо проводити якесь спортивний захід в країні, де щодня тисячі людей піддаються побиттям, переслідуванням і репресіям. За останні пару місяців понад 17 тисяч громадян пройшли через арешти і ув'язнення. В країні повний правовий дефолт, сотні відомих людей перебувають у в'язниці за свої погляди. До них застосовуються тортури, побиття, абсолютне порушення їх фундаментальних прав. У в'язниці сидять всі – олімпійські чемпіони, світила медицини, передові вчені, викладачі та студенти, діячі мистецтва, успішні підприємці, і навіть Міс Білорусі Оля Хижинкова. Як мінімум п’ять людей загинули, десятки зниклих безвісти.

    Розслідування за цими епізодами навіть не розпочате. Найкраща спортсменка Білорусі-2019 фристайлістка Саша Романовська виставляє на аукціон свою золоту медаль зимової Універсіади в Красноярську, щоб допомогти звільненим зі збірної колегам.

    Десятки білоруських олімпійців постраждали за те, що висловилися проти диктатури і насильства. Проведення чемпіонату світу з хокею в Білорусі буде абсолютною зрадою всіх цінностей цивілізованого світу і плювком в обличчя білоруського народу. Не кажучи вже про те, що це просто небезпечно для самих спортсменів і делегатів турніру».

    Додамо, що початок чемпіонату світу-2021 запланований на 21 травня. В разі бану мінської частини турніру у латвійців буде навіть не чотири, а шість місяців на підготовку другої арени – з урахуванням досвіду 2006 року, вони цілком можуть впоратися. Латвія вже розглядає можливість прийняти турнір самостійно.

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