Українські плавці Говоров і Кесиль потішили високими результатами в Китаї



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Андрій Говоров став другим із "робочим" результатом SwimSwam

Андрій і Денис успішно розпочали олімпійський рік

Українські плавці Андрій Говоров та Денис Кесиль стали призерами змагань FINA Champions Series.

На першому етапі в Шеньчжені (Китай) дніпрянин Говоров подолав дистанцію 50 метрів батерфляєм за 23,30 секунди. Швидшим за українця виявився лише бразилець Ніколас Сантос - 23.28. Їх розділили дві сотих секунди. Позаду Андрій залишив володаря найкращого результату сезону (22,84) Олега Костіна із РФ – 23,42.

Національний рекордсмен на дистанції 200 метрів батерфляй Кесиль подолав свою коронну дистанцію за 1.57,82 і став третім. Він поступився тільки угорцеві Тамашеві Кендереші (1.55,17) і японцеві Масато Сакаї (1.56,73).

Завершиться перший етап FINA Champions Series сьогодні, 15 січня.

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