  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українські плавці Говоров і Кесиль потішили високими результатами в Китаї

    • Розсилка
    Андрій Говоров став другим із "робочим" результатом - Українські плавці Говоров і Кесиль потішили високими результатами в Китаї
    Андрій Говоров став другим із "робочим" результатом
    SwimSwam

    Андрій і Денис успішно розпочали олімпійський рік

    Українські плавці Андрій Говоров та Денис Кесиль стали призерами змагань FINA Champions Series.

    На першому етапі в Шеньчжені (Китай) дніпрянин Говоров подолав дистанцію 50 метрів батерфляєм за 23,30 секунди. Швидшим за українця виявився лише бразилець Ніколас Сантос - 23.28. Їх розділили дві сотих секунди. Позаду Андрій залишив володаря найкращого результату сезону (22,84) Олега Костіна із РФ – 23,42.

    Національний рекордсмен на дистанції 200 метрів батерфляй Кесиль подолав свою коронну дистанцію за 1.57,82 і став третім. Він поступився тільки угорцеві Тамашеві Кендереші (1.55,17) і японцеві Масато Сакаї (1.56,73).

    Завершиться перший етап FINA Champions Series сьогодні, 15 січня.

     Читайте також: Зевіна здобуває срібло чемпіонату Європи з плавання
    Андрій Говоров плавання Денис Кесиль Тамаш Кендереші Олег Костін Масато Сакаї Ніколас Сантос
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ