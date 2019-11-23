Український плавець після травми проявив себе у плавальному марафоні на Кіпрі



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Михайло Столар з дружиною Яною Фото із соцмереж

У цьому випадку важлива не стільки перемога, скільки участь

Переможець торішнього двокілометрового запливу в рамках престижної серії OceanMan у Дубаї (ОАЕ) Михайло Столар вдало виступив на недавньому етапі тих же змагань у Лімассолі (Кіпр).

Михайло фінішував у десятці найкращих серед спортсменів, не молодших 50-ти років на двокілометровій дистанції запливу, який проводиться на відкритій воді.

В серії OceanMan Михайло Столар виступає п’ять років поспіль, був призером і переможцем окремих етапів. Та чи не найбільше спортсмен-ветеран пишається тим, що він переплив Босфор.

Цьогоріч Михайло виступав не так часто через перенесену травму. Але ледь відновившись, він поїхав на Кіпр. І проявив там себе з найліпшого боку.