Депутат Беленюк: У проекті бюджету передбачено виділити 450 мільйонів на будівництво спортивних об’єктів



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На будівництво і реконструкцію басейнів обіцяють спрямувати 200 мільйонів гривень Фото з соцмереж

У 2020-му обіцяють тотальне будівництво палаців, басейнів і біатлонного комплексу

Дворазовий чемпіон світу з боротьби, народний депутат України Жан Беленюк повідомив на власній сторінці у «Фейсбуку», що в проекті бюджету на 2020 рік заплановані суттєві асигнування на спортивні інфраструктурні об’єкти.

«Сьогодні відбулося засідання робочої групи бюджетного комітету щодо проекту Державного бюджету на 2020 рік, до якого я долучився задля лобіювання принципових для мене питань фінансування спорту. Шляхом активної дискусії, бюджетним комітетом було підтримано три важливі наші пропозиції:

1. Фінансування створення нових палаців спорту та ремонт існуючих. В бюджеті 2020 року буде передбачено 150 мільйонів гривень.

2. Будівництво та реконструкція спортивних басейнів. Буде забезпечене фінансування у розмірі 200 мільйонів гривень.

3. Будівництво сучасного біатлонного комплексу в Івано-Франківській області, на будівництво якого у 2020 році буде спрямовано 100 мільйонів гривень.

Ми будемо тримати на контролі ці питання та сподіваємось на підтримку під час розгляду проекту Державного бюджету на 2020 рік на вирішальному засіданні бюджетного комітету завтра, 13 листопада, та у четвер 14 листопада у сесійній залі парламенту», - каже Беленюк.