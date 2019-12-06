Після медальної пеперви Зевіна здобуваає срібло чемпіонату Європи з плавання



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Маємо надію, що сьогодні почин Дарини продовжить інший українець - Михайло Романчук

На дистанції 200 м на спині українка показала другий результат

У третій день змагань відкрили лік медалям на чемпіонаті Європи з плавання українські плавці. Нагадаємо, змагання на короткій воді проходять у Глазго, на Україну на них представляє семеро спортсменів.

25-річна Дарина Зевіна, яка вчора зупинилася за крок від нагороди на дистанції 100 м на спині, щойно вдало фінішувала в фіналі на дистанції 200 м на спині. Киянка показала час 2:02.25, який приніс їй срібло чемпіонату Європи. Першою стала Маргарита Панзіера з результатом 2:01.45. третя – представниця нідерландів Кира Тоуссет 2:03.04.

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Зазначимо, що в останнє побувати на п'єдесталі чемпіонату Європи у змаганнях на короткій воді Зевіній вдвалося 2017 року у Копенгагені, тоді вона теж була другою, а італійка, яка цього разу опинилася попереду - третьою.