Триразовому олімпійському чемпіону загрожує до 8 років дискваліфікації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сунь Ян eurosport

Китайський плавець Сунь Ян навмисно розбив молотком контейнер з тестами на допінг

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) наполягає на покаранні китайського плавця Сунь Яна. 15 листопада Спортивний арбітражний суд розглядатиме позов WADA до Міжнародної федерації водних видів спорту (FINA), інформує CBC.

У вересні минулого року Сунь Ян навмисно розбив молотком контейнер з тестами на допінг, серед яких була в його проба. FINA обмежилася лише попередженням на адресу спортсмена, з чим не погоджується WADA.

Якщо вину китайця буде доведено в суді, йому загрожує до 8 років дискваліфікації.

Сунь Ян – триразовий олімпійський чемпіон, 11-разовий чемпіон світу.